Bi si opremo izposodili kar na smučišču? Priporočljivo za smuči, manj za čevlje.

Primerjalno ocenjevanje izposoje smučarske opreme na slovenskih smučiščih

18. januar 2018 ob 13:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če vas nakup smučarske opreme ne zanima in bi si jo radi zgolj izposodili, je to najlažje storiti kar na smučišču. Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave je ugotovil, da je ponudba popolnoma zadovoljiva, ko gre za smuči, malo manj pa, ko gre za čevlje.

Mednarodni inštitut za potrošniške raziskave, ki tovrstna ocenjevanja izvaja s sofinanciranjem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, se je tokrat posvetil možnostim izposoje, ki jih ponuja sedem slovenskih smučarskih centrov tik ob smučišču. Ugotovili so, da je bilo osebje "prijazno in ustrežljivo" v vseh izposojevalnicah: "Svoj posel obvladajo, prav tako se dobro znajdejo v gneči, ko je treba naenkrat postreči več obiskovalcem. Vidi se, da osebje svoje delo opravlja z veseljem in zagnanostjo, radi tudi pomagajo, če je treba zapeti kakšne čevlje ali zamenjati opremo."

Podobna cena v vseh izposojevalnicah

Izposojali so si opremo za povprečno znanje smučarke in za zahtevnega smučarja. "Izbira smuči je pestra, medtem ko je izbira smučarskih čevljev zelo omejena. Še posebej za tiste, ki si želijo ob vrhunskih smučeh izposoditi tudi več kot povprečne smučarske čevlje," so ugotovili v primerjavi in dodali, da so precej manjše razlike v ceni (česar v svoji oceni izposojevalnic sicer niso upoštevali), sploh znotraj istega kakovostnega razreda: "Za en dan izposoje smuči za odrasle boste tako odšteli med 14 in 17,5 evra oziroma do 25 evrov za smuči višjega razreda. Večje so razlike pri izposoji celotne opreme, saj vas bodo smučarski čevlji in palice dodatno stali med 4 in 15 evri na dan."

Polovica povprečnih in in polovica dobrih

Načeloma tako niso našli slabih besed za izposojevalnice smučarske opreme, pa tudi pretiranih pohval ne - o čemer pričajo tudi ocene: polovica povprečnih in in polovica dobrih -, je pa Boštjan Okorn z inštituta ob tem opozoril: "Med našim obiskom smo pogrešali tudi kakšno besedo več o dodatni opremi. Le pri Intersportu Berniku v Kranjski Gori so nas posebej pobarali, ali si želimo izposoditi tudi čelado. Da imajo za izposojo na voljo popolno opremo, so se pohvalili tudi na Krvavcu, a brez neposredne omembe tega ali onega dela. Seveda imajo vse izposojevalnice vsaj čelado, očala, večinoma tudi rokavice in ostala smučarska oblačila, kabino za preoblačenje pa smo vseeno opazili le na Rogli."

"Poleg večdnevnega in celodnevnega najema vse izposojevalnice omogočajo tudi izposojo za krajši čas, a je treba biti pri tem previden, saj poldnevna izposoja najpogosteje pomeni, da boste morali opremo, denimo, vrniti do 12.30 ali 13.00 – ne glede na to, kdaj ste si jo izposodili. Primernejše so izposoje po urah, kot denimo na Soriški planini, kjer omogočajo 3,5-urno izposojo," je ob tem še dodal Okorn.

Ni družinskih popustov

Ocenjevalce je negativno presenetilo le to, da niti pri enem izposojevalcu ne ponujajo nikakršnih popustov za družinsko izposojo smuči: "Denimo, da bi otroci imeli brezplačno izposojo, če bi si jo privoščili tudi starši".

"Pod črto lahko praktično vse izposojevalnice priporočamo za rekreativne smučarje," ocenjujejo na MIPORJu, tudi za otroke, pri tem pa opozarjajo: "Izposoja celotne opreme pa je manj primerna za dobre in zelo dobre smučarje. Bodo pa ti povsod našli kakovostne smuči za svoje znanje smučanja, le čevlje bo treba prinesti s seboj, saj ti niso nikjer na dovolj visoki ravni."

T. K. B.