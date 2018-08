Bitka za višino: Najvišje stavbe sveta dobivajo konkurenco

Najvišja stavba za zdaj Burdž Kalifa v Dubaju

29. avgust 2018 ob 08:28

Dubaj - MMC RTV SLO, EPA

Za zdaj primat najvišje stavbe na svetu z 828 metri še ima dubajska stolpnica Burdž Kalifa - a Savdijci pospešeno gradijo Džeda Tower, ki naj bi bil visok tisoč metrov. Kje je meja? Očitno nebo.

Gradbišča brnijo, delavci hitijo kot mravlje zlagati material kvišku. Ko bodo dokončane, bodo te nove vrtoglave visoke stolpnice presegale rekorde.

Cilj te višinske tekme je dvigniti se kar se da visoko v nebo in osupniti tiste na tleh z mogočnimi, a namenskimi konstrukcijami.

Prva stolpnica je bila zgrajena v Chicagu leta 1885. Zavarovalniška hiša The Home Insurance Building (HIB) je bila kvadratne oblike, zgrajena iz opeke, z desetimi nadstropji in vsega 42 metri pa je takrat veljala za "drzno" konstrukcijo.

Mnogi celo niso verjeli, da bo delavcem dejansko uspelo zgraditi tega velikana, ne da bi se že med gradnjo sesul v prah.

A HIB je sprožil apetite in ambicije po visokih stavbah, s tem pa porodil arhitekturna gibanja tako znotraj ZDA kot po svetu, katerih cilj je bil, domisliti se načinov, kako graditi vse višje.

V 20. stoletju se je ta bitka dodobra razplamtela, pojavile pa so se nove možnosti in domiselni načrti, ki so z materiali, kot sta jeklo in beton, omogočali rast v nebo. Svoje je dodala tudi elektrika, ki je lahko poganjala dvigala.

Visoka, višja, Burdž Kalifa.

Kot omenjeno na začetku, je trenutno najvišja stavba na svetu Burdž Kalifa v Dubaju, ki ima s 163 nadstropji in 828 metri višine rekord že vse od leta 2008.

Glavno, mednarodno priznano telo za merjenje visokih stavb je Svet za visoke stavbe in urbano okolje (CTBUH). Ocenjevanje je sicer lahko sporno, vzpostavljeno pa je s pravili ter natančno klasifikacijo zgradb in stolpov.

Na splošno so stavbe razvrščene v tri kategorije: visoke (pod 300 metri), supervisoke (nad 300 metri) in megavisoke (nad 600 metri). Obstajajo tudi tri glavne kategorije za merjenje višine: višina do arhitekturnega vrha, višina do najvišje naseljenega nadstropja in višina do konice.

Ambiciozni Azijci

Burdž Kalifa podira rekorde glede na kar nekaj teh klasifikacij, a brnenje na gradbiščih po vsem svetu je opomnik, da je samo vprašanje časa, kdaj ti rekordi padejo. Prvi kandidat: Džeda Tower v Savdski Arabiji, ki naj bi bil dokončan leta 2020. Visok bo okrogel kilometer in se bo dvigal 167 nadstropij v višino.

Ker nikakor noče zaostajati, Japonska v Tokiu načrtuje miljo (1.600 metrov) visoko stavbo, primerno imenovano Sky Mile Tower. Če bo Japoncem uspelo, bo novi rekorder kar še enkrat višji od trenutne številke 1.

Drugje po Aziji ima Kitajska rekord za največje število stolpnic na svetu, od tega so štiri uvrščene na seznam desetih najvišjih stavb sveta.

