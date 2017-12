Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Bled bo letos prvič v zgodovini presegel mejnik enega milijona turističnih prenočitev. V prihodnjem letu v Turizmu Bled med drugim napovedujejo novo strategijo razvoja turizma, izgradnjo severne obvoznice ter nadaljevanje priprav za gradnjo južne razbremenilne ceste. Foto: BoBo Letošnji množični turistični obisk je na Bledu v najbolj obremenjenih poletnih koncih tedna povzročil nemalo težav. Te so bile povezane predvsem z gnečo na cestah in nepravilnim parkiranjem. Foto: BoBo Dodaj v

Bled v pričakovanju rekorda - letos več kot milijon prenočitev

Obetajo si še boljše leto 2018

29. december 2017 ob 14:05

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na Bledu so do konca novembra našteli 982.546 turističnih prenočitev. V decembru pričakujejo še okoli 54.000 prenočitev, tako da bodo prvič v zgodovini presegli mejo enega milijona.

Letos so med gosti prevladovali Britanci, Nemci, Italijani in Avstrijci, veliko je bilo tudi gostov iz azijskih držav, ZDA ter preostalih evropskih držav. Med gosti so na primer našteli tudi več kot tisoč Islandcev, so sporočili s Turizma Bled.

Blejske hotelske zmogljivosti so bile polne tudi med božičnimi prazniki. Največ gostov je bilo iz Velike Britanije, Nemčije in Avstralije. Bled bo poln tudi čez novo leto, ko bo na počitnicah in praznovanjih največ gostov iz nemško govorečih držav, kažejo podatki Sava Hotelov Bled.

Blejski turistični delavci pa se veselijo tudi januarja. V Savinih hotelih načrtujejo za 40 odstotkov več prenočitev kot lani, do treh kraljev bodo prevladovali gostje iz Italije, veliko bo Hrvatov in Srbov. Kasneje pričakujejo goste iz azijskih držav na popotovanju Dubrovnik-Bled-Dunaj ter poslovne goste. Še višje stopnje rasti si obetajo zaradi selitve smučarske tekme za Zlato lisico v Kranjsko Goro.

V prihodnjem letu načrtujejo še boljše rezultate od letošnjih. S tem pa se bo še okrepila potreba po pametnem upravljanju kraja. "Glede na številnost obiska in glede na tudi pretekle dobre turistične sezone bo usmerjanje tokov turistov in obiskovalcev ena prednostnih nalog, ki se jih bomo lotili," je pred dnevi izpostavil novi direktor Turizma Bled Tomaž Rogelj.

Tega in drugih vprašanj se bodo lotili z novo strategijo razvoja turizma, pomagala pa jim bo tudi dokončana severna obvoznica, ki bo razbremenila promet proti Pokljuki. Nadaljevali bodo tudi s pripravo dokumentacije in odkupi zemljišč za južno razbremenilno cesto, so še dodali.

K. K.