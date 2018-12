Na Bledu so dosegli nov turistični rekord. Foto: BoBo

Bled z novim turističnim rekordom - milijon nočitev našteli že oktobra

Največ nočitev ustvarili Angleži

9. december 2018 ob 14:27

Bled - MMC RTV SLO, STA

Na Bledu so dosegli nov turistični rekord - tam je letos prenočilo že več kot milijon obiskovalcev. Za primerjavo: letos so ta mejnik dosegli že oktobra, lani pa konec decembra. Po podatkih Občine Bled so gostje letos do konca oktobra na območju destinacije Bled ustvarili 1,031 milijona nočitev, kar je enako kot v celotnem lanskem letu.

Največ nočitev so od 1. januarja do 31. oktobra ustvarili gostje iz Velike Britanije, in sicer 177.000. Sledijo Nemci z več kot 92.000 nočitvami, na tretjem pa so gostje iz Združenih držav Amerike prehiteli goste iz Italije. Američani so na Bledu ustvarili nekaj več kot 67.000 nočitev, Italijani pa nekaj manj kot 65.000.

Kot so sporočili iz Turizma Bled, je zanimivo, da se skozi vse leto na tretjem mestu izmenjujejo gostje iz Italije in Združenih držav Amerike. Glede na to, da vsako leto veliko italijanskih gostov Bled obišče v času decembrskih praznikov, pa vendarle pričakujejo, da bodo na koncu na tretjem mestu Italijani. Letošnjo statistiko nočitev bodo obogatili še gostje, ki so bili v drugi polovici novembra na Bledu udeleženci ali spremljevalci svetovnega veteranskega šahovskega prvenstva, ter biatlonci in njihovi spremljevalci ter navijači, ki zaradi tekmovanj na Pokljuki blejske hotelske zmogljivosti polnijo v teh dneh. "Na Bledu smo veseli, da so gostje in domačini tudi letos zelo dobro sprejeli zimsko pravljico na Jezerski promenadi, ki je zelo dobro obiskana," so še izpostavili v Turizmu Bled.

D. S.