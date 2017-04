Bo otoški center za obiskovalce nov začetek za Biševo ali njegov konec?

Zadnja epizoda spletne dokumentarne serije

10. april 2017 ob 10:12

Biševo - MMC RTV SLO

Na Biševo z občinsko delegacijo prispe komiška županja Tonka, ki otočanom predstavi nov projekt - biševski otoški center za obiskovalce.

S pomočjo evropskih sredstev namerava občina nekdanjo biševsko šolo spremeniti v multimedijski center z zasloni na dotik, restavracijo in dvigalom za invalide. V center pa bodo obiskovalce Modre špilje vozili električni avtobusi.



Srečanje županja pripravi v Portu, stari solilnici sardin, kjer poleg Zvonka prebivata še brata Tomić. Nekoč so bili na otoku trije, potem pa je eden od njih Biševo zaradi spora zapustil. Krešo vodi restavracijo, Veljko pa je glavni za žar. Gostov je sicer zaradi konkurence vsako leto manj, a je Veljko kljub temu zadovoljen. Krešo se vsako zimo nameni v Nemčijo ali vsaj v Zagreb, da bi si poiskal delo, pa mu uspe priti le do sosednjega otoka. Tretji brat Franci se je po sporu preselil v Komižo in si kupil ribiško barko. Z njo ribari od Dugega otoka do Črne gore. V iskanju družice se je prijavil na TV šov Ljubezen na seniku (hr. Ljubav na selu) in zdaj čaka na klic s televizije.

Po Tonkini predstavitvi se je vnela srdita razprava. Ob očitkih, da bo občina šolo preuredila do neprepoznavnosti in tako otoku odtegnila še enega od zadnjih simbolov nekdanje skupnosti, so Biševljani izkoristili priložnost in oblasti povedali vse, kar jim je že leta ležalo na duši. Prav vsak se je vključil v debato, se oglasil z lastnimi predlogi in opažanji ter izpostavil kakšen problem. Mićo Finta je v čast dogodku napisal pesem, županja Tonka pa je na koncu priznala, da biševskega mestnega odbora ne namerava podpreti.

S trinajsto epizodo končujemo našo interaktivno dokumentarno serijo. Kaj se bo zgodilo s šolo, bodo otočani dobili mestni odbor in kakšna bo prihodnost Biševa, bo postalo jasno do poletja. Mate Dolenc bo zgodbo skrbno spremljal še naprej, ekipa spletnega portala iOtok pa jo bo na koncu upodobila v celovečernem dokumentarnem filmu.

Nadina Štefančič