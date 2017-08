Bodo ruski milijoni oživili nekoč najbolj luksuzni hotel Jugoslavije?

Viktor Vekselberg dobil dovoljenje za gradnjo Belvedera

Hotel Belvedere v Dubrovniku je bil ob odprtju leta 1985 najbolj luksuzni hotel Jugoslavije, kjer se je zbirala estradna, športna in poslovna elita nekdanje države.

406 postelj, 200 sob, 19 apartmajev, dve suiti za mladoporočence in predsedniški apartma. Gostje so imeli na voljo aperitiv bar, restavracijo z lokalnimi specialitetami Konavle, francosko restavracijo Roland, taverno Dubrovnik, krčmo Elafiti, pivnico Bayern, slaščičarno Mozart, kavarno Maximilian, angleški salon Richard levjesrčni in nočni klub Trubadur.

Hotel je imel še konferenčna dvorana New Orleans s 150 sedeži, velik notranji in zunanji bazen, masažni salon, savno, sobo za biljard, frizerski salon in butike, gostom pa se je z balkonov in teras odpiral sanjski razgled na staro mestno jedro ter otoka Lokrum in Cavtat.

Uničen med vojno

A Belvederov rok trajanja je bil kratek - med vojno leta 1991 so ga zaradi strateškega položaja na pečini zasedle hrvaške sile in je bil v spopadih s srbskimi silami skoraj popolnoma uničen. V naslednjih letih je tisto, kar je ostalo, žalostno propadalo, medtem ko se vpletenim stranem in vlagateljem nikakor ni uspelo dogovoriti za prenovo. Danes je Belvedere, ki stoji na koncu mesta, edini neobnovljeni hotel v Dubrovniku.

Od leta 2001 do 2014 sta imela največji lastniški delež panamsko podjetje Cleostone hrvaško-britanskega podjetnika Zvonka Stojevića in hrvaška naftna družba Ina. Leta 2014 je bil nato hotel za 12.200.000 evrov, polovico izklicne cene, prodan podjetju Vila Larus ruskega milijarderja Viktorja Vekselberga, sicer enega večjih tujih vlagateljev v hrvaški turizem, a s tem se saga še ni končala. Stojević je namreč trdil, da se pri prodaji niso spoštovale njegove lastniške pravice, zato je vložil blokado.

Sodna bitka končno končana

Po treh letih sodnih bitk je višje sodišče zdaj sprejelo pravnomočno razsodbo, s katero se omogoča začetek gradnje novega Belvedera. Da bi hotel prenovili, je bilo namreč praktično nemogoče, zato je v poštev prišlo le rušenje in gradnja novega. Ta naj bi bil, tako pišejo hrvaški mediji, ena najbolj veličastnih naložb v hrvaški turizem.

Arhitekturni načrti za novi Belvedere so videti izjemno impresivni, kar ni presenetljivo, glede na to, da se pod njih podpisuje znani zagrebški studio 3LHD, ki stoji za nekaterimi največjimi novimi hoteli na hrvaški obali, kot so Maistrini v Rovinju, pa tudi novoodprti One Suite Hotel nedaleč od Dubrovnika, o katerem se trenutno največ govori.

Kot piše portal Plava Kamenica, se je Belvederova ekipa nedavno okrepila še z upravo iz slovitega švicarskega hotela Dolder Grand, tisti, ki so v projekt vključeni, pa menijo, da bo novi Belvedere zagotovo najbolj luksuzni hotel na hrvaški obali, kjer je konkurenca ostra.

Kako naj bi bil videti, si lahko ogledate v spodnjem videu, pod njim pa še, kako je stari, zapuščeni Belvedere videti zdaj in kakšen je bil leta 1985.

