Britanci po kosilu za 526 evrov ogorčeni nad "nategovalskimi" Benetkami

Turisti se pogosto pritožujejo zaradi nerazvidnih cen

7. november 2017 ob 18:33

Benetke - MMC RTV SLO

Britanski mediji v teh dneh nimajo najlepših besed za Benetke potem, ko je restavracija nedaleč od Markovega trga britanskemu turistu za kosilo zaračunala 526 evrov.

Turist iz Birminghama je s svojimi starši v Trattorii Casanova naročil testenine, ocvrt krompirček in prilogo, ki so si jih nameravali deliti, ko pa je prišel račun, je Britanca skoraj zadela kap, navaja Independent.

Družina je obed začela s krožnikom 20 ostrig (po ceni 5,50 evrov za eno), nato pa so si razdelili krožnik špagetov s sipinim črnilom (14,5 evra), ocvrt krompirček (5,5 evra) in pečeno zelenjavo (7,5 evra). Nato so jim prinesli mešani ribji krožnik, sestavljen iz 3,5 kilograma jastoga, škampov in brancina za vrtoglavih 297 evrov.



Turist trdi, da niso naročili ne ostrig ne ribjega krožnika in da so preprosto predvidevali, da so del ostalih (naročenih) jedi. Pravi tudi, da ko je natakarja vprašal o računu, je ta trdil, da so to naročili. Nihče iz družine ne govori italijansko.

Pismo županu

Razburjeni Anglež je zdaj napisal pritožbeno pismo beneškemu županu Luigiju Brugnaru. "Ne pričakujem povračila, bi pa rad usmeril vašo pozornost na tovrstno vedenje, ki bi lahko ogrozilo beneški ugled. Izkoristili so, da ne govorimo italijansko."

Trattoria Casanova je ena od številnih restavracij na glavni beneški turistični trasi med Trgom svetega Marka in Trgom Santa Maria Formosa, britanska družina pa ni edina, ki se je tam že nasmolila s cenami. Od 534 ocen na TripAdvisorju jih kar 289 restavracijo ocenjuje kot "grozno", 78 kot "slabo" in le 51 kot "odlično", pri čemer se gosti pritožujejo nad slabo označenostjo cen, nenadno podražitvijo jedi in slabo strežbo.

Eden od italijanskih uporabnikov se je pritožil, da so mu za ribo zaračunali 168 evrov. "Uničili so mi lep dan v Benetkah," je zapisal. V italijanskih restavracijah, tako kot v večini restavracij v teh koncih, ribe in meso pogosto zaračunajo po teži, ne po enotni ceni, kar pri tujih turistih pogosto pripelje do zmede in nejevolje.

Restavracija se brani

Restavracija kritik tričlanske britanske družine ne sprejema. "Skupaj so pojedli 3,5 kilograma rib, v restavraciji pri Trgu svetega Marka, s 14 natakarji, plazma televizorji, jasnimi navedbami cen in tako visokimi standardi čistoče, da nas je zadnjič sanitarna inšpekcija prav izrecno pohvalila," so lastniki, ki imajo v Benetkah še dve drugi restavraciji, povedali za Corriere del Veneto. "Oni pa bi se kregali, da krožnik špagetov stane 14,5 evra, steklenica caberneta 26,5 evra, pogrinjek pa samo 1,5 evra po osebi?"

Slabe recenzije na TripAdvisorju lastniki označujejo za "misterij", o naročilu britanske družine pa: "Jasno, če rečeš, da si lačen, bo natakar predlagal dražje jedi."

To sicer ni prvič, da beneške restavracije obtožujejo "nategovalskih" praks - prejšnji teden so japonskemu paru zaračunali 120 evrov za krožnik špagetov z jastogom, za katerega sta pričakovala, da bo stal osem evrov. Lastniki restavracije na Strada Novi so kasneje za medije pojasnili, da je cena omenjenega krožnika osem evrov za 100 gramov, kar je razvidno tudi iz računa, ki sta ga japonska turista objavila. Ni pa jasno, ali so jima dejansko postregli 1,5 kilograma jastoga. Njun račun so jim sicer znižali za 40 odstotkov, ko so vmes posegli ustrežljivi domačini.

