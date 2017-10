Britanci svetujejo: Pridite v Kranjsko Goro, najcenejše evropsko smučišče

Primerjava cen smučarske vozovnice, tečaja smučanja, izposoje opreme in obrokov

17. oktober 2017 ob 12:40

London - MMC RTV SLO

Britanska pošta je naredila veliko reklamo Kranjski Gori, saj je v tradicionalni letni primerjavi evropskih in severnoameriških smučišč prav slovensko zimsko-športno smučišče postavila na sam vrh najugodnejših smučišč.

Pri podjetju so 11. leto zapored primerjali cene različnih storitev na smučiščih, kot so šestdnevna smučarska vstopnica, šola smučanja, najem smučarske opreme ter cena hrane in pijače na smučišču. Glede na te kazalnike so Britanci ugotovili, da obiskovalci prav v Kranjski Gori dobijo največ za svoj denar. Gorenjski turistični kraj je tako po sedmih letih z vrha seznama vrgel bolgarsko smučarsko središče Bansko.

Seznam so povzeli mnogi britanski mediji, tudi Telegraph, ki povzema, da je treba za zgoraj naštete storitve v Kranjski Gori plačati 326 funtov (367 evrov), kar slovenski kraj uvršča na sam vrh v primerjavi 22 evropskih smučarskih krajev. Za Kranjsko Goro so se uvrstila smučišča Bardonecchia v Italiji, Bansko v Bolgariji in Morzine v Franciji. Med desetimi najcenejšimi smučišči so kar štirje italijanski kraji. Kranjska Gora je edino slovensko smučišče na seznamu.

Najdražji v Evropi je Zermatt, v ZDA Vail

Najdražje evropsko smučišče je sloviti Zermatt v Švici, kjer je treba za zgoraj naštete storitve odšteti kar 839 funtov (945 evrov). A na drugi strani gore Matterhorn je italijansko smučišče Cervinia, kjer so cene skoraj polovico nižje kot v Zermattu, smučarske proge na obeh straneh meje pa so povezane.

V primerjavi z lanskimi letom so ponudniki nekoliko spustili cene v 15 izmed 22 evropskih smučišč, najbolj v francoskem kraju Morzine, kjer je za skupek storitev treba plačati 13 odstotkov manj kot leta 2016. Cene so precej padle tudi v drugih francoskih zimskošportnih krajih - v Les Deux Alpes (za 11 odstotkov), Serre Chevalierju (za 9 odstotkov) in Val d’Isère (za 7,6 odstotka). Po drugi strani pa so avstrijski turistični delavci še bolj zasolili cene, saj so na primer cene storitev v kraju Ellmau višje za skoraj pet odstotkov, v Kaprunu in Kitzbühelu pa za tri.

Britanci so primerjali tudi cene storitev na šestih severnoameriških smučarskih središčih, treh v Kanadi in treh v ZDA. Kanadska smučišča so opazno cenejša od ameriških, a vsa po vrsti so precej dražja od povprečnih evropskih.

Dolžine in kakovosti prog ter dodatne ponudbe na smučiščih niso upoštevali.

Deset najcenejših smučišč v Evropi:

1. Kranjska Gora, Slovenija (367 evrov za skupek storitev)

2. Bardonecchia, Italija (391 evrov)

3. Bansko, Bolgarija (397 evrov)

4. Morzine, Francija (451 evrov)

5. Sestriere, Italija (462 evrov)

6. Ellmau, Avstrija (487 evrov)

7. Cervinia, Italija (499 evrov)

8. Soldeu, Andora (506 evrov)

9. Ruka, Finska (510 evrov)

10. La Thuile, Italija (512 evrov)

Smučišča v Severni Ameriki:

Banff, Kanada (909 evrov)

Whistler, Kanada (1.075 evrov)

Tremblant, Kanada (1.090 evrov)

Breckenridge, ZDA (1.598 evrov)

Park City, ZDA (1.607 evrov)

Vail, ZDA (1.613 evrov)

A. P. J.