Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na plaži Croisette se vsako leto zberejo največji svetovni zvezdniki. Foto: Reuters Dodaj v

Cannes za filmski festival uvaža mivko za svojo plažo

Plaža Croisette bo maja razširjena

7. februar 2018 ob 15:30

Cannes - MMC RTV SLO, Reuters

Vsako leto Cannes za najbolj glamurozni filmski festival na svetu razgrne rdečo preprogo za največje filmske zvezdnike. Zdaj si mondeno letovišče na Azurni obali želi za zvezde tudi večjo plažo.



Mestne oblasti so zato zdaj sklenile uvoziti 80.000 kubičnih metrov bele mivke - dovolj, da bi z njo napolnili 32 olimpijskih bazenov. Cilj je razširiti plažo vzdolž 1,4 kilometra dolge obalne promenade Croisette.



Od Brigitte Bardot v 50. letih do Nicole Kidman in Leonarda DiCapria v zadnjih letih, lepe plaže Croisette, luksuzni hoteli in vrhunske restavracije vsako leto gostijo največje filmske zvezdnike.

In do letošnjega festivala, ki se začenja 8. maja, bi morala biti razširjena plaža že pripravljena, za upravnike zasebnih plaž pa to pomeni priložnost za večji zaslužek.

"Imeli smo pas plaže, ki je bil okoli 20 metrov širok, zdaj pa bomo dobili še dodatnih 10-12 metrov," je povedal Bruno Richard, upravnik zasebne plaže Long Beach, na kateri boste za ležalnik odšteli 25 evrov na dan.

Mešani odzivi domačinov

Več kot polovico mivke dovažajo z ladjo iz kamnoloma iz sosednje pokrajine Var. Mivko pomešajo z morsko vodo, nato pa jo prek posebne cevi prečrpajo na plažo, kjer jo buldožerji oblikujejo v novo nabrežje.

Domačini so glede novega razvoja razdeljeni. Medtem ko nekateri večjo javno plažo pozdravljajo, se drugi bojijo, da gre za tratenje davkoplačevalskega denarja. "Kar me skrbi, je, ali bo morje mivko preprosto vzelo nazaj. Ta plaža stane mesto velike denarce," je za Reuters povedal domačin Gerard Rollandin.

K. S.