Cerkljanski lavfarji: Pust mora pred sodnika!

Večstoletna tradicija ima mesto tudi v muzeju

25. februar 2017 ob 14:32

Cerkno - MMC RTV SLO

Čeprav imamo vse bolj mile zime, pa pusta in lavfarijo iz leta v leto bolj potrebujemo, pravijo v Cerknem, saj "vsaj takrat povemo, kaj je narobe".

Cerkljanski lavfarji naj bi po ustnem izročilu zimo preganjali že v 14. stoletju in še danes mladi fantje komaj čakajo na čas po novem letu, saj se že takrat začnejo priprave.

Vsak dan ob večerih so se dobivali in pridno šivali. Za lavfarijo morajo namreč popraviti in obnoviti maske ter vsako leto znova narediti tri od 25 pustnih likov, ki so izdelani iz naravnih materialov, smrekovega naredijo iz smrekovih vejic.

Pusta mora nositi najmočnejši fant v kraju, saj maska iz maha tehta več kot 80 kilogramov. Največ časa pa jim vzame bršljanov, šivajo ga kar tri tedne, a jim pri tem ni hudega, pravijo.

V nedeljo bo šlo zares. Skozi Cerkno se bodo zapodili lavfarji, da preženejo zimo, mraz in vse, kar se je hudega zgodilo v preteklem letu dni. Pusta bodo privedli pred sodnika in mu prebrali obtožnico, pričakovati je, da se bo tudi tokrat glasila: Pust je kriv!

VIDEO Na lavfarijo se intenzivno pripravljajo

A. K., Barbara Renčof (TV Slovenija)