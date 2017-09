Čez vso Evropo prek Rusije do Japonske kar z vlakom

Skozi srce Rusije do Japonske

10. september 2017 ob 14:37

Moskva - MMC RTV SLO

Ruska vlada je pripravila velikopotezen predlog, iz katerega lahko sklepamo, da bi potniki čez celotno Evropo do japonskega otoka Hokaido lahko potovali kar v vlakom.

Projekt ruske vlade predvideva gradnjo 45 kilometrov dolgega mostu, ki bo povezal Rusijo in Japonsko. Če bi potniki svojo pot začeli v Londonu in končali v Tokiu, bi tako z vlakom premagali več kot 13.500 kilometrov.

Trenutno se klasična transibirska železnica konča v Vladivostoku, po novem predlogu pa bi se železnica preusmerila na ruski otok Sahalin, kjer bi prek mostu dosegla japonsko mesto Vakanaj na otoku Hokaido.

Šlo naj bi za zgodovinski most, s katerim naj bi Moskva in Tokio vsaj simbolno končala spor, ki se vleče še iz druge svetovne vojne. Jedro spora so štirje najjužnejši otočki v Kurilskem otočju, ki so pod nadzorom Moskve, odkar so jih po koncu druge svetovne vojne zasedle vojaške enote takratne Sovjetske zveze. Na drugi strani je Tokio prepričan, da so otoki del japonskega ozemlja, in zahteva njihovo vrnitev. Zaradi spora državi še vedno nista podpisali mirovnega sporazuma, s katerim bi formalno končali sovražnosti iz druge svetovne vojne, ob tem pa spor državama onemogoča tudi, da bi v celoti razvili dvostranske odnose.

Resna ponudba iz Moskve

Ruski predsednik Vladimir Putin bi na vsak način v vzhodno Rusijo rad privabil nove naložbe, most pa naj bi k temu precej pripomogel, zato so med Putinom in japonskimi uradniki stekli resni pogovori.

Sergej Ivanov, Putinov svetovalec za okolje, je povedal, da bi povezava med Japonsko in ruskim največjim otokom Sahalinom močno koristila črpanju nafte in plina v državi.

"Japonskim partnerjem ponujamo, da resno razmislijo o gradnji cestnega in železničarskega prehoda z otoka Hokaido na otok Sahalin," pa je dodal prvi namestnik ruskega premierja Igor Šuvalov.

Načrte za gradnjo so po poročanju The Independenta razkrili na ruskem Vzhodnem gospodarskem forumu, ki ga je gostil Putin v Vladivostoku.

Sa. J.