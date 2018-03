Coca-Cola prvič v 125 letih tudi z alkoholno pijačo

Poskus za japonski trg

7. marec 2018 ob 17:32

Tokio - MMC RTV SLO

Coca-Cola namerava prvič v svoji 125-letni zgodovini na trg poslati alkoholno pijačo - a najverjetneje le za japonski trg.

Podjetje bi namreč rado finančno izkoristilo japonsko čedalje večje navdušenje nad ču-hijem - gre za gazirane pijače z okusom v pločevinkah, okrepljene s šočujem, lokalnim žganjem iz žit ali krompirja. Skupna vsebnost alkohola v takih pijačah je običajno od 3 do 8 odstotkov.

Eden izmed izvršnih direktorjev Coca-Cole na Japonskem je njen izlet na alkoholni trg označil za "skromni eksperiment za specifični segment našega trga".

"Do zdaj še nismo eksperimentirali v kategoriji pijač z nizko vsebnostjo alkohola, a to je denimo neki primer, kako še naprej raziskujemo priložnosti zunaj naših osrednjih področij," je za BBC povedal Jorge Garduno in ob tem dodal, da ni velike verjetnosti, da bi pijačo prodajali tudi zunaj Japonske.

Priljubljeni citrusi

Ču-hi (okrajšava za "šoču highball"; vrsta koktajla, op. a.) oglašujejo kot alternativo pivu in je še posebej priljubljen pri ženskah. Na Japonskem imajo svojo različico ču-hija skoraj vse večje alkoholne znamke, kot so Kirin, Suntory in Asahi, ki še naprej eksperimentirajo z okusi.

Najbolj priljubljeni okusi so izraziti citrusni, kot sta grenivka ali limona, lahko pa izbirate tudi med ostalimi sadnimi okusi, kot so grozdje, jabolko ali breskev.

Ker mlajši kupci postajajo vse pozornejši na zdravo prehrano, je tudi Coca-Cola razširila ponudbo in prešla z gaziranih pijač še na vodo, čaj in podobno. Že lani pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko posegla tudi na alkoholno področje, pri čemer naj bi jih še posebej zanimale butične pijače.

K. S.