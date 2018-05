Dan za pohod: v Ljubljani Pot ob žici, v Novem mestu sedmič po Slakovi poti

Organizatorji upajo na lepo vreme

5. maj 2018 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

V okviru 62. tradicionalnega pohoda Pot ob žici v Ljubljani poteka osrednji del prireditve - tek trojk in pohod okrog prestolnice -, ki vsako leto privabi na tisoče udeležencev. Ob tem se bodo v Novem mestu pohodniki sedmič podali na Slakovo pot.

Obroč okrog Ljubljane, ki ga je med 2. svetovno vojno oklepala bodečežična ograja, je danes rekreativna površina, namenjena vsem. Od leta 1957, ko je bil organiziran prvi pohod, se je dogodek razvil v pravi rekreativni praznik, ki privablja udeležence iz vse države.

Danes se bo v teku trojk na 12,5 oziroma 29 kilometrov pomerilo okoli 1400 ekip. Start bo na Stritarjevi ulici, cilj pa na Kongresnem trgu; na krajši razdalji se bo tekmovanje začelo ob deveti uri, pol ure pozneje pa na daljši. Ključno pri tem teku je sodelovanje in tovarištvo, saj je najpomembnejši tretji, najšibkejši člen ekipe, katerega čas se upošteva kot končni čas trojke.

"To druženje, ta množičnost, skupno tekmovanje, pomoč je čisto nekaj drugega kot maraton" je za Radio Slovenija povedal Zvonko Majcen, ki se je udeležil že prvega pohoda leta 1957.

Največja telovadnica v naravi

Poleg teka trojk danes poteka tudi najdaljši pohod na 35 kilometrov. Žigi za opravljen pohod bodo na voljo ob sami poti na kontrolnih točkah, predhodne prijave pa niso potrebne. Udeleženci najdaljšega pohoda se lahko na vhodnih kontrolnih točkah Vič, Šiška, Bežigrad, Jarše, Polje, Fužine, Rudnik in Livada registrirajo že od šeste ure dalje, cilji pa bodo odprti vse do 17. ure. Vsak udeleženec lahko opravi poljubno razdaljo, tisti pohodniki, ki bodo opravili celotno pot v dolžini 35 km, pa bodo dobili tudi posebno kolajno.

Pot ob žici je sicer v prvi vrsti druženje in uživanje in kot taka je namenjena udeležencem vseh starosti. "To je res največja telovadnica v naravi, ki jo uporabljajo praktično vsi. Od najmlajših do najstarejših, od kolesarjev do pešcev," je povedal organizator pohoda Gojko Zalokar.

Kot je še povedal Zalokar, si organizatorji prizadevajo pripraviti prireditev brez odpadkov, za udeležence pa bo ob poti na voljo voda iz pitnikov. Sklepno dogajanje bo tudi letos na Kongresnem trgu, kjer bodo v kulturnem programu nastopili pevci Partizanskega pevskega zbora, ob koncu pa bosta koncert pripravila še Nipke in Trkaj. Že včeraj se je v okviru pohoda odvil tudi pohod za osnovne in srednje šole, danes pa se bodo učenci in dijaki pomerili še v teku na 3000 metrov.

Na dolenjskem pohod ob zvokih harmonike

Pohodniki so se danes zbrali tudi v Novem mestu, kjer bo potekal sedmi pohod po približno osem kilometrov dolgi Slakovi poti. Organizatorji pričakujejo do 2500 pohodnikov. Po poročanju Slovenske tiskovne agencije so se pohodniki ob 8. uri začeli zbirati pred Centrom biotehnike in turizma na Sevnem oz. pri kmetijski šoli na Bajnofu pod Trško goro, na pot pa bodo krenili ob 9. uri.

Pohodniška pot je bila urejena v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka, njemu v čast pa po pohodu v dvorani Centra biotehnike in turizma pod Trško goro prirejajo še harmonikarsko revijo. Na današnji 12. reviji se bo od 14. ure dalje predstavilo več harmonikarskih skupin s skupaj približno 200 harmonikarji.

M. Z., Foto: Borut Živulović (BoBo)