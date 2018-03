Dnevno je bilo lani, v najvarnejšem letu, v zraku več kot 11 milijonov ljudi

Z letalom potuje vse več ljudi - lani je letelo 4,1 milijarde potnikov, letos naj bi jih bilo 4,3 milijarde, leta 2036 bo letalskih potnikov že skoraj osem milijard, napoveduje mreža Aviation Safety Network.

Dnevno je bilo lani v zraku 11,2 milijona ljudi. Približno četrtina letalskega prometa se je odvila na območju Evrope, še nadaljnja četrtina v Severni Ameriki. Z okoli tretjino potnikov je sicer največji trg azijsko-tihomorska regija.

V Evropi je bilo dnevno okoli 27.000 poletov, okoli milijarda potnikov je na stari celini vzletela ali pristala.

Med evropskimi letališči je lani prednjačilo londonsko letališče Heathrow (78 milijonov potnikov), sledili so pariško letališče Charles de Gaulle (69,5 milijona), Amsterdam (68,5 milijona), Frankfurt (64,5 milijona) in istanbulsko letališče Atatürk (63,7 milijona).

Največje letalske družbe po številu potnikov prihajajo iz ZDA – to so American, Delta, Southwest in United. Šele na petem mestu je nemška Lufthansa, ki ji sledi nizkocenovni prevoznik Ryanair.

Največje evropsko letališče Heathrow je na svetovnem zemljevidu šele na sedmem mestu. Največja svetovna letališča so v mestih Atlanta, Peking, Dubaj, Los Angeles, Tokio in Chicago.

Leto 2017 je bilo najvarnejše v zgodovini civilnega letalstva. Aviation Safety Network je zabeležila devet usodnih letalskih nesreč, ki so skupno zahtevale 67 smrtnih žrtev. Nesreč večjih letal ni bilo, je bilo pa nekaj strmoglavljenih tovornih, športnih in zasebnih letal.

