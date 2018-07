Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Posočje postaja eno najbolj zanimivih krajev za tuje turiste. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Do septembra tudi javni prevoz do Tolminskih korit in Javorce

Lani je Tolminska korita obiskalo 55.000 ljudi

7. julij 2018 ob 16:38

Bovec - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Poleg avtobusov čez Vršič in Predel na Bovškem ter hop on hop off avtobusa na Kobariškem, ki so ga letos na italijanski strani nadgradili s prevozom Benečija gor in dol, je minuli konec tedna začel voziti tudi manjši avtobus do Tolminskih korit in spominske cerkvice v Javorci v Pologu.

V Posočju si v zadnjih letih prizadevajo najbolj obiskane turistične točke razbremeniti tudi s sezonskimi poletnimi javnimi prevozi.

Do cerkvice sv. Duha v Javorci, ki je konec leta prejela znak evropske dediščine, vodi ozka in prepadna cesta, ki je turisti niso vajeni. Do nje bo tako tudi letos mogoče priti z javnim prevozom z glavnega parkirišča v Tolminu, in sicer ob koncih tedna in praznikih dvakrat dnevno, med časom festivalov od 24. julija do 23. avgusta pa tudi ob torkih in četrtkih, medtem ko bo do Tolminskih korit avtobus vozil vsak dan do 2. septembra, pravi David Štulc Zornik iz Turizma Dolina Soče. "In sicer vsako polno uro med 10. in 16. polno uro je odhod iz Tolmina. Deset minut čez polno uro pa odhod nazaj iz Tolminskih korit do Tolmina. Za avtobus je pa simbolična cena - 1 evro na prevoz." Avtobus, ki bo za mlajše od 10 let brezplačen, bo vozil do 2. septembra.

S tem želijo razbremeniti premajhno parkirišče pri Koritih in cesto od vasi Zatolmin, ki jo je Občina Tolmin v zadnjih letih sicer razširila. Župan Uroš Brežan. "Na širino pet metrov in pol. To pomeni, da ne bo več težav s srečevanjem tudi s turističnimi avtobusi. V letošnjem letu smo izvedli zadnjo fazo, 520 metrov ceste. Znesek investicije je 290.000 evrov. Imamo v okviru cele investicije predvideno še fino preplastitev celotnega odseka in na enem delu je treba zamenjati star vodovod v dolžini 200 metrov. To je delo, ki nas čaka proti koncu leta."



Če je še leta 2006 Tolminska korita obiskalo 12.000 ljudi, se je številka lani povzpela na rekordnih 55.000, od tega je tri četrtine tujcev. Letos bo, kot kaže, še večja, saj so samo aprila in maja zabeležili kar 66-odstotno rast. Zato dolgoročno razmišljajo tudi o omejitvi obiska in predhodnih rezervacijah ob največjih konicah.

Mariša Bizjak, Radio Slovenija