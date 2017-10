Dom na Korošici je bil zavarovan, a za novogradnjo to ne bo dovolj

Ves material za gradnjo je treba prepeljati s helikopterjem

24. oktober 2017 ob 17:05

Celje - MMC RTV SLO, STA

Planinsko društvo Celje je odprlo bančni račun za pomoč pri zbiranju sredstev za gradnjo novega doma na Korošici, pomoč pa so že ponudili tudi domačini in Planinska zveza Slovenije.

Društvo bo predvidoma spomladi začelo graditi nov Kocbekov dom na Korošici, saj je stari v petkovem požaru pogorel do tal. Predsednik društva Mirko Doberšek predvideva, da bo novogradnja stala najmanj 400.000 evrov, ker bo treba ves material za gradnjo s helikopterjem pripeljati na Korošico.

"Določili smo gradbeni odbor, ki bo zastavil smernice gradnje novega doma, ki je bil zavarovan. Sredstva, ki jih bomo prejeli od zavarovalnice, pa ne bodo zadoščala za gradnjo doma. Gradnja bo odvisna od financ in vremena, računam pa, da bo dom zgrajen v dveh letih," je dejal Doberšek.

Dodal je tudi, da so zadnjo sanacijo doma izvedli med gospodarsko krizo, in sicer s posojili, ki so jih že odplačali.

Prvo kočo na Korošici je požar uničil že leta 1881, le pet let po tem, ko so jo prvič odprli. Leto po požaru so zgradili novo, ki je bila skozi čas deležna več obnov in dozidav. Planinsko društvo Celje je dom po 2. svetovni vojni večkrat popravljalo, leta 1990 pa so ga začeli postopoma posodabljati.

Ni bila voda, ampak petrolej

Po ugotovitvah celjske policije je za zadnji požar krivo segrevanje vnetljive snovi na štedilniku. V času požara so bili v koči trije tuji državljani, ki so nameravali tam prespati, in sicer 41-letna državljanka Poljske, stanujoča na območju Zadra na Hrvaškem, in njena mladoletna sinova.

Požar, v katerem je nastalo za 300.000 evrov škode, se je vnel zaradi segrevanja vnetljive tekočine. V t. i. zimski sobi so namreč našli plastenko s tekočino, ki jo je nameravala ženska v prepričanju, da gre za vodo, prekuhati na plinskem štedilniku. Pri tem se je tekočina vnela, ženska pa je štedilnik takoj ugasnila in poskušala tekočino odstraniti iz objekta, pri čemer se je je del najverjetneje polil, tako da je celoten prostor zajel ogenj.

Vsem trem obiskovalcem se je uspelo rešiti iz gorečega prostora in so jih s helikopterjem odpeljali v ljubljanski klinični center. Ogenj je 41-letnico poškodoval po obrazu, vratu, prsnem košu in rokah, eden od sinov si je lažje poškodoval roko in stopalo, drugi ni bil poškodovan.

T. H.