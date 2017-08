Dragi spominki s plaže - na Sardiniji 3.000 evrov globe za "tatove peska"

Priljubljeni vzorci z različnih plaž

6. avgust 2017 ob 16:36

Cagliari - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Kdo še ni kdaj pobral školjke, kamna ali pesti peska kot spominek z nepozabne poletne plaže? Nič posebnega, boste rekli. Toda če vas bodo pri tem početju zasačili na Sardiniji, se vam obeta zasoljena globa do 3.000 evrov.

Sardiniji res ne manjka peska, toda vse ima svojo mejo. Priljubljeni konjiček turistov, ki letujejo na tem italijanskem otoku, je namreč zbiranje vzorcev peska z različnih plaž: od belega s Cala Lune do kremenastega z Is Arutasa, od temno rumenega s plaže Piscinas do nežno rožnatega z bližnjega otočka Budelli. A, kot kaže, se bodo turisti odslej morali zadovoljiti s fotografijami.

Novi sardinski deželni zakon ne pušča dvomov: "Kdor koli nabira, poseduje ali prodaja pesek, prod, kamne ali školjčne lupine, četudi v zelo majhnih količinah, mora imeti za svoje dejanje pooblastilo pristojnih oblasti. Za vse druge je predvidena globa v znesku od 500 do 3.000 evrov."

Turisti že oglobljeni

Marsikdo se sprašuje, kako bodo vrli Sardinci spoštovanje novega zakona tudi nadzorovali. V Italiji deluje poseben odred policije, ki ima pristojnosti nad gozdovi in tudi nad "krajo peska s plaž", kot se prekršek uradno imenuje. Deželni svetnik Cesare Moriconi opozarja, da na letališčih in v pristaniščih otoka še nikoli ni srečal nobenega gozdarskega policista.

A kot poroča agencija Kronos, je bilo konec julija oglobljenih že precej turistov - tudi Šved, ki so mu na letališču v Cagliariju za tri plastenke peska izrekli najvišjo mogočo globo.

Da Sardinci svoj pesek jemljejo presneto zares, dokazuje tudi stran na Facebooku Oplenjena in izropana Sardinija, na kateri otočani ovajajo tatinske turiste, zaplenjeni pesek pa prostovoljno odvažajo nazaj na domače plaže.

K. S., Janko Petrovec