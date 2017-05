Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avstrijski del Dravske kolesarske poti je leta 2015 na vodilni svetovni turistični borzi ITB Berlin prejel pet zvezdic, kar ga uvršča med štiri najboljše kolesarske poti v Evropi. Foto: Pixabay Slovenija je ob prostor ob reki Dravi že umestila 150-kilometrsko kolesarsko pot, a infrastrukturno še ni urejena. Foto: BoBo Sorodne novice Dravska kolesarska pot odlična priložnost za razvoj turizma Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dravska kolesarska pot z lepo prihodnostjo tudi v Sloveniji

Predstavitev kolesarske poti

18. maj 2017 ob 16:41

Dravograd - MMC RTV SLO/STA

Dravska kolesarska pot, ki Avstriji letno prinaša kar 150.000 turističnih nočitev in je uvrščena med štiri najboljše kolesarske poti v Evropi, ima dobre obete tudi v Sloveniji.

Dravska kolesarska pot, ki v Avstriji kolesarjem ponuja kar 250 kilometrov urejenih poti in je prepoznan turistični produkt, se z mednarodnim sodelovanjem, s partnerji iz Slovenije in Hrvaške, širi naprej. Slovenija je ob prostor ob reki Dravi že umestila 150-kilometrsko kolesarsko pot, a infrastrukturno še ni urejena.

Končno podobo bo kolesarska pot od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško lahko v infrastrukturnem smislu dobila v petih letih, je ocenil vodja projekta Dravske kolesarske poti v Sloveniji Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije Koroška.

Dravska kolesarska pot - prepoznan turistični produkt

Približno polovica umeščene kolesarske poti po Sloveniji poteka po obstoječih makadamskih in drugih manj prometnih poteh, nekateri odseki so že zgrajeni, a niso med seboj povezani, ponekod so predvideni novi odseki. Ti se bodo letos gradili na območjih občin Ruše, Muta in Radlje ob Dravi. V prihodnjih letih bi bilo potrebno nato na novo zgraditi še okoli 40 kilometrov kolesarskih poti, da bi lahko povezali vse manjkajoče dele, je dejal Rozman, ki celotno naložbo ocenjuje na okoli 15 milijonov evrov.

Napovedal je še, da bodo v kratkem na novo označili Dravsko kolesarsko pot po Sloveniji, novih oznak pa ne morejo namestiti še na okoli 25 kilometrov poti, ki še niso med seboj povezane.

Kot je poudaril minister za turizem deželne vlade avstrijske Koroške Christian Benger je Dravska kolesarska pot že evropsko prepoznan turistični produkt, ki ga želijo z mednarodnim sodelovanjem širiti naprej. "Naš cilj je zagotoviti vrhunske storitve in leta 2020 postati vodilna med evropskimi kolesarskimi potmi," je dodal poudaril Benger.

Sa. J.