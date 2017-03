Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dunaj se je že osmo leto povzpel na vrh prestižne lestvice. Foto: EPA Ljubljana ostaja na 76. mestu. Foto: BoBo Mercer lestvico sestavlja na podlagi 39 kriterijev, upošteva pa tako socialne in ekonomske vidike, trajnostni razvoj, dostopnost in kakovost zdravstvene oskrbe, izobraževalni sistem, stanovanjsko in okoljsko politiko, varnost, javni prevoz kot tudi ponudbo na področju kulture, gastronomije in športa. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dunaj že osmič na vrhu lestvice kakovosti življenja

Ljubljana ostaja na 76. mestu

14. marec 2017 ob 12:45

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Dunaj se je že osmo leto zapored zavihtel na vrh lestvice kakovosti življenja. Ljubljana je letos med 231 mesti ponovno zasedla 76. mesto, ki si ga deli z južnokorejsko prestolnico Seul.

Sicer pa se lestvica do 10. mesta, ki ga pripravlja mednarodno svetovalno podjetje Mercer, v primerjavi z lanskim letom ni precej spremenila. Dunaju tako sledijo Zürich, Auckland, München, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Ženeva, in København, deseto mesto pa si delita Sydney in Basel, ki je tudi edina novost med prvo deseterico.

Med evropskimi mesti so visoko uvrščeni še Amsterdam (12. mesto), Berlin (13. mesto), Bern (14. mesto), Hamburg (19. mesto), Stockholm (20. mesto), Luxembourg (21. mesto), Nürnberg (24. mesto), Stuttgart (26. mesto) in Bruselj (27. mesto). Ta je v primerjavi z lani izgubil šest mest, za padec pa naj bi bili krivi teroristični napadi in varnostna vprašanja.

Med mesti srednje in vzhodne Evrope je ponovno najvišje uvrščena Praga (69. mesto), sledita ji Ljubljana in Budimpešta na 76. oz. 78. mestu. Ljubljana je med mesti nekdanje Jugoslavije, ki so se uvrstila na lestvico, najvišje na lestvici - Zagreb je na 98. mestu, Beograd na 138. mestu, Sarajevo na 159. mestu in Skopje na 161. mestu. Medtem ko sta Ljubljana in Zagreb ohranili svojo uvrstitev z lanskega leta, je Beograd skočil za tri mesta, Sarajevo in Skopje pa sta izgubila po eno oz. dve mesti.

Med evropskimi mesti so sicer najnižje na lestvici uvrščeni Sankt Peterburg in Tirana (176. mesto) ter Minsk (189. mesto). V Kanadi je kakovost življenja najboljša v Vancouvru (5. mesto), Torontu (16. mesto) in Ottawi (18. mesto). V ZDA pa je najboljša kakovost v San Franciscu (28. mesto), Bostonu (35. mesto), Honoluluju (36. mesto) in New Yorku (44. mesto).

V azijsko-pacifiški regiji je najvišje uvrščen Singapur (25. mesto). V vzhodni Aziji so v samem vrhu japonska mesta, Tokio je na 47. mestu, sledijo Kobe (50. mesto), Yokahama (51. mesto) in Osaka (60. mesto). Hongkong je uvrščen na 71. mesto. Dubaj je še naprej mesto z najboljšo kakovostjo življenja na Bližnjem vzhodu in Afriki, uvrstil se je na 74. mesto, sledi Abu Dabi na 79. mestu.

Mesta z najslabšo kakovostjo življenja so po mnenju Mercerja Sana (229. mesto), Bangui (230. mesto) in Bagdad (231. mesto).

K. K.