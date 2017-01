Ena najboljših hrvaških restavracij prisiljena zapreti svoja vrata

Splitska Paradigma bila, očitno, preveč velikopotezna

3. januar 2017 ob 16:46

Split - MMC RTV SLO

Splitska restavracija Paradigma je veljala za eno najboljših na Hrvaškem. Ponašala se je z izrazito avtorsko, eksperimentalno kuhinjo, imela pa tudi ambiciozno vinsko karto, polno manj znanih francoskih biserov. A očitno so za hrvaške razmere merili previsoko in po treh letih delovanja so Paradigmo njeni lastniki zdaj prisiljeni zapreti.

"Dragi naši gostje, prijatelji, znanci, partnerji in zainteresirana javnost, prijetno zavaljena v navijaške fotelje družbenih omrežij," začenjajo svojo obrazložitev, objavljeno na strani Paradigme na Facebooku.

"Za nami so tri "zanimiva" leta, v katerih smo s Paradigmo hoteli spremeniti paradigmo splitskega gostinstva. Verjeli smo in verjamemo še naprej, da se mora lestvica dvigati, če želimo napredovati v čemer koli, še posebej zdaj pa v gostinstvu in turizmu, ki nam ostajata zadnja bilka, ki še drži naše gospodarstvo nad vodo. O davkih, ki so nas pripeljali sem, kjer smo, in najavi še večjih davkov, ki je še isti hip izničila vse naše napore, pa kdaj drugič. Prav tako ob nekateri drugi priložnosti o različnih drugih otežitvah, oderuških obrestih, pogostih inšpekcijah in pripadajočih kaznih, administraciji in birokraciji ter vsesplošnem naložbenem in družbenem ozračju, ki v popolnosti diha v skladu s tistim starim rekom, naj sosedu crkne krava."

Paradigma je svoja vrata odprla julija 2014, vodila pa sta jo Zoran Pejović in Mladen Livaja. Glavni kuhar je bil nadarjeni mladi chef Ante Udovičić, sommelier pa Roko Bekavac.

"Paradigma ni restavracija, Paradigma je način razmišljanja. Paradigma ni bankomat, Paradigma zahteva neprestano vlaganje, človeško, finančno in duhovno. Paradigma nas je iztrošila v vsakem smislu te besede. Paradigma je rodila vrsto novih iskrenih prijateljstev, vrsto novih poznanstev, številnim utrla pot za nadaljnji napredek in boljše kariere, pomagala pa je tudi nam samim pri pozicioniranju v tem malem ribniku hrvaške gastronomije, ki ni polna krokodilov, kot nekateri pravijo, ampak izključno polna paglavcev in žab. Da se ne bi tudi mi sami iz paglavca izlegli v neko smrdljivo žabo, smo se odločili postaviti Paradigmo v hibernacijo za tri leta," je bila neposredna ekipa.

Paradigma 2.0 leta 2020?

"Napovedano število hotelov visoke kategorije v Splitu je vsak dan večje, pa čeprav še čakamo na začetek uresničitve vsaj enega od teh številnih najavljenih projektov. Upamo, da bo tudi napovedana davčna politika v prihodnjih letih pokazala veliko več razumevanja za to našo dejavnost in da se bo celotno ozračje izboljšalo. Do takrat bo prostor Paradigme zasedel Paradox. Namesto restavracije bo razvijal dalmatinsko vinsko zgodbo in hranil mesto za novo Paradigmo 2020," je zapisala ekipa, ki je ob koncu še vsem zaželela srečno in uspešno novo leto.

Novico o zapiranju Paradigme je nemudoma komentiral tudi vplivni hrvaški kulinarični kritik Kult Plave Kamenice, ki na svojem blogu redno krca premalo ambiciozno in zaspano hrvaško gostinsko-hotelirsko sceno. "Žalostno je, da se je Paradigma morala zapreti, a še bolj žalostno je, da zdajšnja državna politika ne omogoča uspeha kakršne koli nove Paradigme in dejavno preprečuje razvoj hrvaške gastronomije, s tem pa dela veliko škodo turizmu. Žal se s člani vlade o turizmu in gastronomiji ne da pogovarjati, ker oni o tem preprosto nimajo pojma," je zapisal bloger, ki sicer zaradi svojih neposrednih komentarjev ni med najbolj priljubljenimi.

