Festival San Fermin – tek pred biki, sangrija in protesti

Začetek znamenitega enotedenskega festivala

6. julij 2018 ob 19:33

Pamplona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Začel se je tradicionalni festival San Fermin, ki slovi po teku pred biki. Dogodek letos vzdiguje še več prahu kot sicer, saj ga je očrnilo sojenje peterici, ki je pred dvema letoma na festivalu spolno nadlegovala 18-letnico.

Glavni trg v španskem mestu Pamplona je napolnila množica, ki se je udeležila tradicionalne "chupinaze", ognjemeta, s katerim se vsako leto začne svetovno znani festival San Fermin.

Udeleženci otvoritve festivala, ki vsako leto privabi na tisoče obiskovalcev s celega sveta, so pred ognjemetom nazdravljali in se oblivali s sangrijo. Glavna atrakcija teden dni trajajočega San Fermina so sicer teki pred biki, ki vsakodnevno potekajo po 850 metrov dolgi progi, speljani po ozkih ulicah, ki vodijo do mestne arene. Bike, ki lahko tehtajo tudi več kot 600 kilogramov, zvečer v areni ubijejo bikoborci. Prvi letošnji tek se bo odvil v soboto zjutraj.

Festival vsako leto sproža pomisleke o etičnosti in številni posamezniki ter organizacije opozarjajo, da gre za mučenje živali. Več sto aktivistov, ki so si nadeli maske bika, se je tako že v četrtek zbralo med mestno hišo v Pamploni in zahtevalo prepoved bikoborb, v katerih vsako leto v Španiji pogine okoli 20.000 bikov.

Sporna razsodba

Letošnji festival pa je še nekoliko bolj sporen kot sicer. Aprila se je namreč končalo sojenje peterici moških, ki so bili obtoženi posilstva 18-letnice na festivalu pred dvema letoma. Peterica iz Sevillie, ki je svoje početje tudi posnela s pametnimi telefoni, je trdila, da je najstnica privolila v spolni odnos, medtem ko je sama povedala, da so jo posilili.

Dogodek je v Španiji sprožil val ogorčenja, ki se je še okrepil po aprilski obsodbi napadalcev. Sodišče jih je namreč obsodilo za spolno zlorabo in ne za resnejše kaznivo dejanje spolnega napada, ki zajema tudi posilstvo. Samo dva tedna pred današnjim začetkom festivala so poleg tega moške na podlagi varščine izpustili na prostost, kar pomeni, da bi se teoretično lahko vrnili na San Fermin.

V Pamploni so tudi zaradi negativnega ozadja skušali letos na tisoče turistov, ki se vsako leto ob festivalu zgrnejo v to mesto na severu Španije, pomiriti s sloganom "mesto brez spolnih napadov".

M. Z.