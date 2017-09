Foto: 204 milijone evrov vreden park s tundro in ledeno jamo sredi Moskve

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Cena parka je pretresla skupnost na spletu, ki je komentirala ogromni znesek. Foto: EPA Park je del županovih ambicioznih načrtov, da preobrazi Moskvo; zaradi njih se je mesto v zadnjih letih spremenilo v veliko gradbišče. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

11. september 2017 ob 17:08

Moskva - MMC RTV SLO

Le nekaj korakov stran od Kremlja se je odprl nov park za javnost, ki se hvali z zanimivostmi, kot sta območje tundre in ledena jama z labirintom. A v oči bode gromozanska cena parka, ki je dosegla kar 14 milijard rubljev (204 milijone evrov).

Park Zarjadje stoji na obrežju reke Moskva v neposredni bližini Rdečega trga, na mestu, kjer je do leta 2006 stal ogromen hotel iz časa Sovjetske zveze. Potem ko so hotel porušili, je bil tam dolgo časa prazen prostor, nato pa so se mestne oblasti skupaj z zasebnim vlagateljem odločile tam postaviti deset hektarjev velik park. V njem bodo lahko obiskovalci uživali v različnih geobotaničnih območjih, med drugim eno spominja na tundro. V parku sta tudi filharmonična dvorana, skrita pod hribom s stekleno streho, in ledena jama z labirintom.

Direktor parka Pavel Trehleb je pojasnil, da bodo rastline z južnega dela države v parku ogrevali z infrardečimi lučmi, enkrat tedensko pa bodo v ribnik prepeljali nove ribe. "Lahko pridete z ribiško palico in si ujamete ribo za večerjo," je dejal direktor.

Vodja oddelka za kulturo v Moskvi Aleksander Kibovski je, medtem ko je park razkazal novinarjem, pojasnil, da si sprva nihče ni upal niti predlagati ureditve parka, saj je bil prostor ocenjen "na 1,5 milijarde v tuji valuti". Park je nato predlagal sam moskovski župan Sergej Sobjanin. "Ne poznam nobene druge metropole, kjer bi ignorirali komercialno vrednost in bi tako območje uporabili za javni prostor," je glede tega menil Kibovski.

Park je del županovih ambicioznih načrtov, da preobrazi Moskvo, ki so to mesto v zadnjih letih spremenili v veliko gradbišče. Med načrti je 51,6 milijarde evrov vreden projekt zrušitve na tisoče dotrajanih ali nedokončanih blokov iz sovjetskih časov, t. i. hruščovk, 1,7 milijarde evrov vredna prenova cest v središču mesta in 2,9 milijarde evrov vredna nova železniška povezava med obrobnimi četrtmi.

Kritike zaradi zapravljivosti

V primerjavi z vsemi načrti se 204 milijone evrov vreden park sliši še ugodno. Vendar je cena vseeno pretresla skupnost na spletu, ki je komentirala ogromni znesek. Eden od uporabnikov Facebooka je opozoril, da toliko znaša dveletni proračun za mesto Tver severno od Moskve. Drugi so opozorili, da ni denarja za plače zdravnikov in da so pokojnine v provincah zelo nizke. "Moskva pa se obnaša kot vrabec v prosu," je zapisala uporabnica Facebooka.

