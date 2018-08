Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Center Lahta stoji tik ob Finskem zalivu. Foto: AP Sankt Peterburg je s skoraj petimi milijoni prebivalcev drugo največje rusko mesto. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Nebotičnik v Sankt Peterburgu - najvišja stavba v Evropi Dodaj v

Foto: 462 metrov visoki Center Lahta že krasi podobo Sankt Peterburga

Gazprom bo v stavbo preselil sedež

6. avgust 2018 ob 11:05

St. Peterburg - MMC RTV SLO

V Sankt Peterburgu bo konec poletja končno podobo dobil nebotičnik Center Lahta, ki bo s 462 metri višine postal nova najvišja stavba v Evropi in 13. najvišja zgradba na svetu.

Nebotičnik, ki so ga postavili tik ob obalo Finskega zaliva, je popolnoma spremenil panoramo drugega največjega ruskega mesta, saj gre za prvo stavbo v mestu, višjo od 300 metrov, piše CNN. Obenem je to tudi najbolj severni "supernebotičnik" na svetu. Stavba ima 87 nadstropij in se od temeljev do vrha zavije za 90 stopinj. V nižjih nadstropjih bodo stanovanja, poslovni prostori, fitnes, muzej in planetarij, na vrhu pa bo opazovalna ploščad z restavracijo, od koder se bo odpiral čudovit pogled na mesto in morje pod njim.

Vse v znamenju Gazproma

Največ prostora pa bo v Lahti zavzel ruski energetski velikan Gazprom, ki bo konec leta 2019 iz Moskve v Sankt Peterburg preselil sedež podjetja. Prav Gazprom tudi financira gradnjo zgradbe vse od splavitve projekta leta 2012. Zunanjost nove najvišje evropske stavbe bo končana avgusta letos, za urejanje notranjosti pa si bodo investitorji vzeli še celotno leto 2019. Arhitekti so si zamislili, da nebotičnik od zunaj spominja na plamen ognja, kar je tudi logotip Gazproma.

Pročelje je narejeno iz 16.500 steklenih plošč z roletami, ki se samodejno spuščajo, da regulirajo temperaturo. Načrtovalci trdijo, da so predvideli tudi več drugih okolju prijaznih načinov, med drugimi ponovno uporabo vode in sistem čiščenja.

Okoli stavbe so oblikovali veliko odprtega javnega prostora – tri trge, odprto gledališče za 2.000 ljudi in prostore za oddih.

Center Lahta bo naziv najvišje stavbe v Evropi prevzel od Stolpa federacij v Moskvi, ki je bil dokončan lani in je visok 374 metrov. V ruski prestolnici je ob tem še sedem izmed desetih drugih najvišjih nebotičnikov v Evropi; mednje sta se ob Lahti vrinila le londonski Shard, ki je bil ob dokončanju leta 2012 s 310 metri višine kratko obdobje tudi sam najvišja evropska zgradba, in frankfurtski Commerzbank.

Najvišja zgradba na svetu ostaja dubajski velikan Burdž Kalifa, ki sega 828 metrov visoko.

A. P. J., foto: Reuters, AP