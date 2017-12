Foto: Dan se spet daljša, veselimo se!

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 12 glasov Ocenite to novico! Poganski običaji so se vrnili v Stonehenge. Foto: EPA Dodaj v

Tradicionalno veseljačenje med starodavnimi monoliti

23. december 2017 ob 11:51

Stonehenge - MMC RTV SLO, EPA

Kako se spodobi primerno praznovati začetek daljšanja dneva? Z veliko zabavo v Stonehengeu, se je odločila skupina Britancev in zaplesala med starodavnimi monoliti.

Zimski solsticij oz. zimski sončev obrat označuje najkrajši dan in predstavlja trenutek, ko se začne dan spet daljšati. Na jutro po najdaljši noči v letu so se v Stonehengeu znova zbrali častilci naravnih pojavov, ki so se - nekateri celo zamaskirani - veselili tega, da se je dan znova začel daljšati in da se bo v deželo kmalu spet vrnila pomlad.

Na ta dan naj bi po poganskih verovanjih Sonce premagalo temo, kar je pomenilo zmago dobrega nad zlim. Slovanski predniki so v tem času praznovali rojstvo boga Sonca (Božiča, Svarožiča), ki je poosebljal mlado sonce. V znamenje praznika so ljudje takrat izvajali različne tradicionalne obrede. Eden najpogostejših je bil kurjenje čokov. Ti so morali goreti čim dlje, saj je njihov plamen ponazarjal Boga in njegovo moč. Ob tem so ljudje darovali hrano, pijačo in tudi prerokovali.

