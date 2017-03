Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pop-up hotel, bo gostil 15 parov, nato pa ga bodo znova spremenili v postajo za reševalce iz vode. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Hišico za reševalce iz vode spremenili v luksuzni hotel

Pop-up hotel v Tel Avivu

14. marec 2017 ob 17:09

Tel Aviv - MMC RTV SLO/Reuters

Hišica za reševalce iz vode na obali Tel Aviva je začela sprejemati prve goste, ki so nad pop-up hotelom navdušeni.

Izrael se trdi, da bi čim več turistov privabil tudi pozimi in zgodaj spomladi, zato je mesto Tel Aviv in izraelsko ministrstvo za turizem združilo moči z lokalno verigo hotelov in v mesto pripeljalo pop-up hotel, enega zadnjih hotelskih modnih trendov.

Srečneže so izžrebali

Hišico za reševalce so za nekaj tednov spremenili v luksuzni hotel, poleti pa bo znova služila kot reševalna postaja, je povedal Eytan Schwartz, vodja oddelka za turizem v Tel Avivu.

Za bivanje v hotelu je vladalo tako veliko zanimanje, da so se organizatorji odločili, da bodo srečneže, ki bodo lahko izkusili nenavaden hotel na obali, kar izžrebali. V nekaj tednih se bo tako v hotelu zvrstilo 15 parov, prve turiste iz Nemčije pa so že sprejeli.

Pop-up hoteli so sicer v zadnjih letih vse bolj popularni, mnogi turisti so tako že izkusili bivanje v drevesnih hišicah, gradbenih žerjavih in ladijskih zabojnikih, Tel Aviv pa se je očitno odločil, da za svoj prvi pop-up hotel uporabijo hišico za reševalce.

