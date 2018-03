Foto in video: V Amsterdamu je tako mrzlo, da ljudje drsajo po kanalih

Le enkrat na nekaj let

3. marec 2018 ob 10:44

Amsterdam - MMC RTV SLO

Mrzel zrak je zajel tudi Amsterdam, a s tem prebivalcem prinesel nepričakovano rekreacijo - drsanje po zamrznjenih kanalih po mestu.

Amsterdam slovi po vodnih kanalih, s katerimi je prepredeno mesto, ki si je zato prislužilo naziv "severne Benetke". V skoraj milijonskem mestu je več kot 100 kilometrov kanalov, po večini se je mogoče premikati s čolni. Trije glavni kanali so Herengracht, Prinsengracht in Keizersgracht in zadnja dva sta zaradi izjemno nizkih temperatur zamrznila in se spremenila v veliko drsališče.

Da voda v kanalih nizozemskega mesta zmrzne, se zgodi redko, nazadnje so meščani tak prizor videli pred šestimi leti. A Amsterdamčani niso dolgo čakali na ponujeno darilo - ko so se prepričali, da je ledena skoraj dovolj debela in dovolj trdna, so kot veliki navdušenci nad drsanjem - nizozemski hitrostni drsalci so že vrsto let najuspešnejši v tem športu na svetu - pograbili drsalke in z drugačne perspektive uživali v pogledu na mesto. Drugi so se po zaledenelih kanalih le sprehajali ali dogajanje opazovali s čolnov ob obali.

Zgodila se je tudi nesreča, piše Guardian, saj se je v četrtek dvema drsalcema led udrl in padla sta v ledeno mrzlo vodo. A k sreči ju je videl mimoidoči in jima pomagala na suho.

Meščani zabavo na ledu seveda pridno objavljajo tudi na družbenih omrežjih.

today, for the first time in years, people were ice skating on the amsterdam canals pic.twitter.com/pbUwR7hvBr — juan (@juanbuis) March 2, 2018

More skating on the canals this afternoon. Crazy times in #Amsterdam #canalliving pic.twitter.com/5KqJHjH8N8 — jim butler (@TheSCAuthority) March 2, 2018

A. P. J., foto: Reuters in EPA