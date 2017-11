Foto: Ljubljana z Ledeno fantazijo dobila eno večjih drsališč v Evropi

Ponudbe za drsalce v prestolnici letošnjo zimo ne bo manjkalo

25. november 2017 ob 12:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Ljubljana bo v času prazničnega konca leta bogatejša za več drsališč, ki bodo namenjena tako začetnikom kot bolj veščim drsalcem. Slednji lahko zavoje na ledeni površini že izpopolnjujejo v Tivoliju, danes je vrata v parku Zvezda odprla Ledena fantazija, čez nekaj dni pa bo ponudbo dopolnilo še drsališče ob glavni avtobusni postaji.

V parku Zvezda se je v okviru projekta Ledena fantazija odprlo dobrih 2.000 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki lahko sprejme do 600 drsalcev, kar ga uvršča med večje v Evropi.

Trak so slavnostno prerezali trije slovenski smučarski asi - Jure Košir, Andrej Šporn in Rene Mlekuž, ki je tudi eden od pobudnikov projekta. "Drsališče ima dve večji drsalni površini, med seboj povezani s tri metre široko drsalno potjo, ki poteka tudi po celem parku Zvezda," je povedal Mlekuž za Radio Slovenija.

V projekt, ki bo 45 dni razveseljeval mlado in staro, bo vključen celovit koncept prazničnih prireditev, med njimi tudi kulinarični dogodki, tematski glasbeni večeri ter tekmovanje "kralj in kraljica hitrosti". Poskrbljeno bo za izposojo drsalk in druge opreme, na voljo bo tudi varovana garderoba in strokovna pomoč pri učenju drsanja. Otroci do šestega leta bodo lahko drsali brezplačno, na voljo pa jim bo tudi brezplačna zaščitna čelada.

Ledena fantazija po prepričanju predstavnika projekta Tilna Majnardija Ljubljano uvršča med najatraktivnejše evropske turistične destinacije in bo popestrila praznično vzdušje v prestolnici. Užitkov na ledeni ploskvi ne bodo ogrozile niti morebitne visoke temperature. Drsališče bo odprto do 7. januarja.

Prihaja največje drsališče v Ljubljani

Pred halo Tivoli pa so že odprli zimsko Lumpi drsališče, kjer lahko v zavojih na ledu uživajo tako začetniki kot tisti bolj vešči na drsalkah. V parku poudarjajo, da je tudi na njihovem drsališču poskrbljeno za najmlajše, ki se lahko drsanja s pripomočki naučijo na posebnem mini drsališču.

V nekaj dneh pa bo ponudbo dopolnilo še največje drsališče v prestolnici, ki ga postavljajo ob glavni avtobusni in železniški postaji. Kot je pojasnil Luka Klasinc, vodja projekta in nekdanji profesionalni umetnostni drsalec, bo imela interaktivna ledena dežela kar 3.000 kvadratnih metrov ledenih površin.

Ledena dežela bo namenjena predvsem rekreativcem za kakovostno preživljanje prostega časa, ki bodo lahko svoje znanje na drsalkah izpopolnjevali na osrednji 1200 kvadratnih metrov veliki ledeni površini, opremljeni z lučkami LED, na sredini pa jo bo krasila ledena smreka. Sredi objekta bo tudi prostor za gostince.

Prostor za hokej in krling

Ledena dežela bo razdeljena po tematikah, en (ograjeni) del bo namenjen tudi hokejistom, en del pa krlingu. Kot je pojasnil Klasinc, bodo sicer večinoma izvajali ledeni bovling, je pa prostor narejen tako, da bodo lahko na njem igralci krlinga odigrali čisto pravo tekmo. Po celi Ledeni deželi bodo okoli objektov vodile ledene potke.

Na drsališču bodo poskrbeli tudi za adrenalinske navdušence, ki se bodo lahko spustili po 10 metrov visokem ledenem toboganu. Klasinc ocenjuje, de se drsališča z različno ponudbo dopolnjujejo in je prepričan, da bodo vsa polna, saj je drsalcev v prestolnici dovolj.

K. S., (Foto: BoBo)