Foto: Na tajski farmi krokodilov - od jajc do kože

Na farmah redijo 1,2 milijona krokodilov

7. julij 2017 ob 06:36

Bangkok - MMC RTV SLO/Reuters

Tajska je dom nekaterih največjih krokodiljih farm na svetu, na katerih si lahko turisti ogledajo te orjaške plazilce, kako poležavajo na soncu, mlatijo piščanca ali pa plavajo v smaragdno zelenih bazenčkih.

Po podatkih tajskega urada za ribolov je na Tajskem okoli tisoč krokodiljih farm, na katerih redijo skupno kar 1,2 milijona teh živali. Nekatere od teh farm dopolnjujejo klavnice in strojarne, v katerih iz krokodiljih kož izdelujejo prestižne izdelke - od pasov in denarnic do torbic in čevljev.

Krokodilja farma Sri Ayuthaya je ena od največjih na Tajskem, obratuje pa že 35 let. "Mi smo vse v enem; ustvarjamo delovna mesta za prebivalstvo, ustvarjamo dobiček za državo," razlaga za Reuters Wichian Rueangnet, lastnik farme, na kateri vzrejajo okoli 150.000 krokodilov.

Sri Ayuthaya je registrirana pri Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), kar pomeni, da lahko zakonito izvaža izdelke, izdelane iz ogroženih siamskih sladkovodnih krokodilov, vključno največjemu kupcu, Kitajski.

Torbica za par tisočakov

"Počnemo vse - od vzreje krokodilov do zakola, strojenja in izvažanja krokodiljih izdelkov," razlaga Wichian. Med izdelki iz krokodiljega usnja najdemo tudi slovite ročne torbice Birkin, ki se prodajajo za 80.000 bahtov (2.356 dolarjev), in moške obleke iz krokodiljega usnja, ki se prodajajo za okoli 200.000 bahtov (5.885 dolarjev).

Precej cenejše je krokodilje meso - to se prodaja po ceni do 300 bahtov (9 dolarjev) na kilogram, medtem ko sta precej dražja žolč in kri krokodila, ki ju uporabijo za izdelavo tablet, saj verjamejo, da imata zdravilne učinke.

Se pa je krokodilja industrija v zadnjem času znašla v krizi, saj je izvoz izdelkov iz tajskega krokodiljega usnja lani padel za več kot 60 odstotkov na 13 milijonov bahtov.

