Foto: Obnova hotela Kanin na polovici, stala bo šest milijonov

Hotel z novim imenom Cubo Alp Resort s štirimi zvezdicami naj bi vrata odprl najpozneje prihodnje poletje.

11. maj 2017 ob 10:55,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 10:58

Kanin - MMC RTV SLO

Bovški hotel Kanin, ki so ga pred skoraj dvema letoma kupili solastniki ljubljanskega hotela Cubo, počasi dobiva končno zunanjo podobo. Upajo, da bo hotel z novim imenom Cubo Alp Resort s štirimi zvezdicami vrata odprl najpozneje prihodnje poletje.

Hotel Kanin, za katerega je arhitekt Janez Lajovic leta 1973 dobil nagrado za najboljšo arhitekturno rešitev tistega leta v Jugoslaviji, je julija 2015 kupila koprska družba Alpe Adria Hoteli. Njen 50-odstotni lastnik je Rus Sergej Vorožejkin, ki je tudi solastnik butičnega hotela Cubo z nekaj več kot 20 sobami v Ljubljani. Za bovški hotel so na javni dražbi po stečaju družbe HIT Bovec odšteli 1,3 milijona evrov, vsaj 6 milijonov evrov naj bi jih stala obnova.

Začeli so popravljati zunanjost

Doslej so zamenjali streho in okna, popravili so slabosti hotela, kot so bili denimo alpskemu podnebju ne najprimerneje zasnovani balkoni. Ker so za obnovo morali pridobiti kulturnovarstveno soglasje, zunanjosti niso mogli spreminjati. Na balkonih so zato uredili talno ogrevanje in odvodnjavanje, da zastajanje snega in zamakanje ne bo povzročalo več težav.

Lastniki sicer doslej novinarjem nikoli niso želeli podrobno komentirati prenove, najverjetneje tudi zaradi informacij, ki so se pojavljale v javnosti, da gre za slamnata podjetja z neznanim izvorom denarja, kar pa so vedno zanikali. Tudi tokrat so bili redkobesedni. "Smo približno na polovici poti, do konca imamo še krepko leto dni. Še za kakšna dva meseca imamo večjih gradbenih del, čaka nas še nekaj popravkov okoli oken, obrobe na strehi, preobleka dimnika, čakamo še na lesena okna v pritličju, nato se lotimo notranjosti, ki je že skrbno načrtovana."

Energetska sanacija bo znižala stroške

"Poskrbeli smo za energetsko sanacijo, saj je prej samo kurjava stala 130.000 evrov letno, dogovarjamo se tudi, da bi se – ko bo občina uredila daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – priključili," nam je ob razkazovanju treh različnih tipov sob v še surovem stanju – teh bo 101, ležišč pa več kot 250 – pripovedoval Mladen Stojiljković, prokurist hotela Cubo in direktor lastniško povezane družbe Adria Produkt. Ta je v začetku leta kupila tudi elitno zemljišče v Bovcu – Žaršče, ki pa je, kot redkobesedno pove, njihova dolgoročna turistična naložba. Ruske lastnike je sicer pred kratkim dobil tudi bar na spodnji postaji kaninske krožnokabinske žičnice, ki se je iz Skripi puba preimenoval v Kaninske legende, upravlja jih pa najemnik – javni zavod Sončni Kanin.

"Glede na to, da je v Posočju premalo hotelov, bo to vsekakor dobrodošla pridobitev in pravzaprav prva prava dovolj velika hotelska ponudba," obnovo pozdravlja direktor LTO Bovec Janko Humar. Prepričan je, da bo oživitev hotela pripomogla k dvigu kakovosti turistične ponudbe v zgornjem Posočju, ki ga je lani obiskalo slabega pol milijona turistov. V celotni dolini je namreč več kot 9000 nočitvenih zmogljivosti, a so te razpršene po manjših hotelih, zasebnih apartmajih in sobah ter kampih. Humar si obeta tudi možnosti za kongresni turizem, saj bo imel obnovljeni hotel tri kongresne dvorane, odprt bo celo leto.

Poudarek bo na dejavnih počitnicah in pestri kulinarični ponudbi, z masažnimi sobami bodo razširili tudi center dobrega počutja. Bazen ostaja enak, popravili bodo le premično streho, tako da bo lahko poleti delno odprt, in prostore olepšali. Stojiljković predvideva, da bodo morali zaposliti vsaj 40 ljudi.

Hotel bo dobil novo ime

Novo ime hotela bo Cubo Alp Resort. "Želja vseh lastnikov je narediti slovensko verigo, ki se bo imenovala Cubo skupina," napoveduje Stojiljković in dodaja, da je obnova hotela Kanin ena njihovih največjih in najdražjih naložb, ki pa je ne obžalujejo, saj menijo, da lahko Bovcu prinese nadaljnji razvoj. "Bovec je mesto, kjer je mogočih največ dejavnosti v Sloveniji – od vodnih športov, konjeništva, letalstva … ima ogromen potencial." Prepričan je, da lahko zgodbo in izkušnje iz Ljubljane preselijo tudi v Posočje.

Ko je poleti 2015 družba Alpe Adria Hoteli s sedežem v Kopru za 1,3 milijona kupila hotel Kanin, je šla celotna kupnina Novi KBM, 20 nekdanjih delavcev družbe HIT Bovec v stečaju pa je ostalo praznik rok. Te bodo prav te dni delno poplačali; skupno pa so dobili manj kot polovico prijavljenih terjatev – 47.000 evrov. Ker je prodano vse premoženje, delavci ne bodo poplačani v celoti, prav tako denarja ne bodo videli niti navadni upniki, saj se stečajni postopek končuje.

Mariša Bizjak, Radio Koper