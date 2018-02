Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Podjetje je zaposlilo prave stevardese. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Od Tokia do Pariza v dveh urah? Da, z nogami trdno na tleh.

Japonska inovativnost ne pozna meja

15. februar 2018 ob 12:47

Tokio - MMC RTV SLO, Reuters

Japonsko podjetje si je izmislilo prav posebno potovanje, ki to sploh ni - kandidatom ponuja virtualni polet iz Tokia do Pariza, ki traja le dve uri, po "pristanku" pa si gostje lahko ogledajo mesto luči le prek zaslonov.

Podjetje se imenuje First Airlines in nima svojih letal, ampak samo nekaj prostorov, ki so jih spremenili v približek notranjosti letala. Nato vse poteka kot na pravem letalu - stevardesa pozdravi potnike in jim predstavi varnostne ukrepe, nato pa se na zaslonih prikaže vzletna steza. Seveda ostanejo na tleh.

Med "poletom", ki traja dve uri, potnikom postrežejo štiri tipične letalske obroke, po "pristanku" pa Japonci sploh ne zapustijo sedeža, ampak se odpravijo na nov virtualni potep - s 360-stopinjsko kamero si ogledajo največje znamenitosti Pariza, kot so Eifflov stolp, Slavolok zmage, Elizejske poljane, Louvre in druge.

"Resnično potovanje spremlja veliko priprav, potovanje v Evropo pa tudi ni prav poceni. Zato smo našim gostom ponudili takšno brezskrbno potovanje v Evropo," je dejal predstavnik podjetja.

Prvo takšno "potovanje", za katerega je bilo treba odšteti slabih 60 evrov, je potekalo do Pariza, v kratkem pa bodo ponudili tudi podobne oglede iz naslanjača do Rima, Havajev in New Yorka. Zanimanje je veliko, "letalo" je zapolnjeno že nekaj mesecev vnaprej. Večina njihovih strank so starejši gospodje in gospe.

A. P. J.