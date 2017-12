Foto: Ogorčenje v Rimu - To ni smreka, to je straniščna metlica!

Smreke niso pravilno pripeljali iz Doomitov

20. december 2017 ob 10:27

Rim - MMC RTV SLO

Novoletna smreka, postavljena v središču Rima, je nehote postala prava turistična in spletna senzacija - njena podoba je tako žalostna, da jo primerjajo z oskubljeno kokošjo, plešcem in straniščno metlico.

21-metrska smreka z videzom bolj kazi kot krasi praznično podobo italijanske prestolnice. Na glavnem rimskem trgu Piazza Venezia so jo postavili osmega decembra, drevo pa so v prestolnico pripeljali iz Južne Tirolske. A smreka je že izgubila večino svojih iglic in je še pred božičem videti zares uboga.

Rimljani so smreki poimenovali "spelacchio", kar pomeni plešast ali oguljen, nekateri pa v njej vidijo tudi simbol žalostnega stanja, v katerem se je znašlo mesto kot celota. "Naše praznično drevo je bilo že ob prihodu v mesto mrtvo. To je metafora stanja Rima," je na Twitter zapisal neki meščan, drugi pa dodal: "Kdaj bomo imeli pogreb?" Nekateri vse skupaj jemljejo za zabavo in pred klavrno smreko delajo selfije, drugim se zdi vse skupaj žalitev. "Kakšna sramota! Zaboli me vsakič, ko zagledam to drevo. Moji prazniki so uničeni," se je po poročanju Guardiana pridušala neka ženska. Druga je pristavila: "Kako so si sploh dovolili takšno drevo postaviti v tako mogočno mesto, kot je Rim?"

Odgovornost županje?

Nekateri so zaplet z drevesom izkoristili tudi za kritiko rimske županje Virginie Raggi iz protievropskega Gibanja petih zvezd, ki jo vidijo za glavno krivko za splošno stanje v mestu. V zadnjih letih so se v Rimu namreč pojavile mnoge cestne luknje, na pločnikih se kopičijo smeti, javni parki pa so vse prej kot negovani.

Italijanski mediji so se lotili preiskave "afere smreka" in ugotovili, da drevesa med prevozom iz Dolomitov niso pravilno in primerno zaščitili. Opozorili so tudi, da je Rim za prevoz smreke namenil skoraj 50.000 davkoplačevalskega denarja.

Rimljani zaradi svoje mrtve smreke še s toliko večjo zavistjo pogledujejo proti Milanu, kjer se pred znamenito opero bohoti čudovito in bogato okrašeno praznično drevo. Vse več ljudi namreč meni, da je Milano, sicer italijansko finančno središče, po bogastvu in prestižu že prehitelo Rim.

A. P. J.