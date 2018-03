Foto: Pot k pingvinom, tjulnjem in ledenikom na Antarktiko

"Pingvini - najbolj prisrčna bitja na svetu"

21. marec 2018 ob 09:35

Ushuaia - MMC RTV SLO, Reuters

Ekipa okoljevarstvene organizacije Greenpeace se je nedavno odpravila na Antartiko, da bi si ogledala območje, na katerem Evropska unija želi zaščititi tamkajšnje živali pred industrijskim ribolovom.

Na krovu ladje Arctic Sunrise je bil tudi fotograf Alexandre Meneghini, ki je agenciji Reuters nato odstopil svoje čudovite fotografije. Ob njih je zapisal, da Antarktika kipi od življenja, čeprav mnogi menijo, da je to popolnoma prazno in opustelo območje.

"Kamor koli pogledaš, lahko vidiš pingvine, morske ptice in različne vrste kitov in tjulnjev. Moja bližnja srečanja s pingvini so bila čudovita in so se zapisala med utrinke, ki jih nikoli ne bom pozabil. Ljudi ne vidijo kot plenilcev, zato te lahko obkrožajo nekaj ur, če se le ne premikaš preveč. Prepričan sem, da so poleg mojega psa najbolj prisrčna bitja na planetu. V njihovi družbi sem se počutil kot otrok v trgovini s sladkarijami," je zapisal Meneghini.

Greenpeace je organiziral potovanje na skrajni jug našega planeta, da bi s tem podprl predlog Evropske unije, ki želi na Antarktiki oblikovati največje zaščiteno območje na Zemlji. S tem bi zaščitili tam živeče živali, saj bi prepovedali množični ribolov. Omenjeno območje bi obsegalo 1,8 milijona kvadratnih kilometrov naravnega habitata za kite, tjulnje, pingvine in različne vrste rib.

Podobe Antarktike si oglejte v spodnji galeriji.

A. P. J.