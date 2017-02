Foto: Prestižni hotel v Mosulu gostil elito Sadama Huseina in Islamske države

Nineveh International pred vojno najboljši hotel v Iraku

7. februar 2017 ob 06:29

Mosul - MMC RTV SLO/Reuters

V bojih za osvoboditev Mosula so iraške sile zasedle največji hotel v mestu, ki je nekoč gostil veljake okoli Sadama Huseina, v času samooklicane Islamske države pa elito drugačne vrste - samomorilske napadalce in tuje borce.

Hotel Nineveh International so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zgradili v vzhodnem delu Mosula tik ob reki Tigris. Služil je vojaškim častnikom, političnim vplivnežem in privilegiranim poslovnežem, vsem z dobrimi povezavami z vladajočo stranko Baas. Prestižni 11-nadstropni hotel z več kot 260 sobami, ki se je v preteklosti ponašal s petimi zvezdicami, je veljal za najrazkošnejšega v državi, a časi stare slave so že daleč mimo.

Ob zasedbi Mosula v bliskoviti ofenzivi t. i. Islamske države v začetku junija leta 2014, ko so osvojili večino severnega dela Iraka, je tudi hotel padel v roke sunitskih džihadistov, ki so ga pred dvema letoma znova odprli za poveljnike na obisku v mestu in v ponudbo dodali še poročna slavja za svoje borce. Slovesnosti ob odprtju se je glede na fotografije na družbenih omrežjih udeležilo več ljudi, ki naj bi jim postregli z brezplačno večerjo.

V času zasedbe so imeli skrajneži v hotelu svoj poveljniški center, v njem pa so bili za nagrado nastanjeni tudi tuji borci, ki so se v vrste teroristične skupine prišli borit z vsega sveta. Družbo jim je delala še druga cenjena sila skrajne skupine - za samomorilske napade izurjeni pripadniki. V spodnjih nadstropjih so nekateri prostori še vedno zabarikadirani z nagrmadenim pohištvom in v njih so verjetno potekali sestanki vodilni poveljnikov.

Lansko jesen, ko so iraške sile ob podpori zahodne koalicije na čelu z ZDA začele ofenzivo za osvoboditev Mosula, so se pojavila poročila, da so skrajneži razstrelili hotel, vendar ta še vedno stoji, čeprav je v zelo slabem stanju. Na stenah in oknih je videti posledice granat in streljanja, na vsakem koraku pa ležijo uporabljene injekcije in zdravila proti bolečinam, ki so borcem služila pred spopadi in po njih.

V hotelskih sobah manjkajo postelje, ki so jih po besedah iraških vojakov skrajneži prodali na tržnici, ko je v zadnjih tednih postajalo jasno, da samooklicani kalifat razpada pod obročem iraških in zahodnih sil. Glede na propagandno glasilo so skušali moralo med borci dvigniti tudi z novicami o stotinah mrtvih na vladni strani. Cenik na tleh razkriva, da je bilo za kavo v hotelskem bifeju treba odšteti en dolar.

Goste zamenjali ostrostrelci

Iraške sile so hotel zasedle v zadnjih dnevih januarja, ko jim je uspelo vzpostaviti nadzor nad vzhodnim delom Mosula. Zdaj je pred njimi še težja naloga - osvoboditi zahodni del mesta, kjer so se utrdili džihadisti, skupaj z njimi pa je ujetih še okoli 750.000 civilistov. Z balkonov hotela, kjer so nekoč gostje uživali v pogledu na Tigris, zdaj iraški ostrostrelci prežijo na prve bojne linije, ki so takoj na drugem bregu.

Pred prihodom Islamske države je Mosul štel milijon in pol prebivalcev, kar ga je po naseljenosti uvrščalo takoj za glavnim mestom Bagdad. Mesto je predstavljalo Irak v malem s pestro množico različnih verskih in etničnih skupnosti. Če je v središču mesta in na urbanih območjih živela sunitska večina, so jo v okolici obdajale skupnosti Asircev, Kurdov, Turkmencev, Jezidov, Armencev in drugih. Skupnost asirskih kristjanov je bila ena največjih v Iraku, vendar je bilo po ameriškem vojaškem posredovanju, ko je državo zajelo sektaško nasilje, in med kasnejšim preganjanjem pod Islamsko državo število njenih pripadnikov zdesetkano.

Hotel Nineveh verjetno še nekaj časa ne bo služil svojemu namenu, tudi ko v vladne roke pade zahodni del Mosula, kjer se ob napredovanju iraških sil pričakuje silovit odpor džihadistov, saj je mesto velikega simbolnega pomena za njihov kalifat.

Fotografije hotela v preteklosti:

Ponovno odprtje hotela leta 2015:

Grand opening of the warthon hotel ( Nineveh opraway previously ) i went there as a kid, this is sad #ISIS pic.twitter.com/3zow2oZ9HJ — Steven nabil (@thestevennabil) May 1, 2015

G. V.