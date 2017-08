Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ostrige je mogoče dobiti 24 ur na dan. Foto: Reuters VIDEO Sodobni način prodaje mor... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Prvi avtomat, v katerem lahko kupite sveže ostrige

Na francoskem otoku Île de Ré

4. avgust 2017 ob 14:10

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Na francoskem otoku Île de Ré na zahodni obali Francije so odprli prvi prodajni avtomat, v katerem stranke ne dobijo čokolade ali pijače, ampak sveže ostrige.

Novost si je zamislil tamkajšnji pridelovalec ostrig Tony Berthelot, ki zagotavlja ponudbo teh školjk 24 ur na dan in sedem dni na teden. Ugotovil je namreč, da je bolje ostrige ponujati v avtomatu kot v obcestnih stojnicah. "Če si zaželimo ostrige ob polnoči, jih lahko dobimo. Odlične so, zelo sveže," je dejala ena izmed turistk na otoku, ki je dolg 30 kilometrov in širok pet kilometrov.

V avtomatu so ostrige spravljene na primerni temperaturi, stranke pa jih lahko izbirajo skoz stekleno okno, da točno vedo, kaj kupujejo. Izbirajo lahko med različno velikostjo paketa in vrstami ostrig, Berthelot pa je zagotovil, da je poskrbljeno za vse higienske standarde. Če so mehkužci shranjeni na previsoki temperaturi ali če predolgo stojijo, se ljudje lahko z njimi zastrupijo.

Ostrige imajo sicer v sredozemski kulinariki dolgo tradicijo, ki sega vse do starih Grkov. Ti so jih najraje jedli kot prigrizek ob vinu. Do starih Rimljanov so pridobile že tolikšen sloves afrodiziaka, da so jih bogataši plačevali v zlatu. Tudi razvpiti ljubimec 18. stoletja Giacomo Casanova naj bi za zajtrk pojedel 50 ostrig. Ostrige se praviloma je surove z malo limoninega soka in so danes zelo cenjena delikatesa.

