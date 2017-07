Foto: Švicarske Alpe poleti - raj za planince

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Švicarske Alpe vabijo tudi v poletnih mesecih. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Turistično vabljiva Švica

5. julij 2017 ob 13:05

Wartau - MMC RTV SLO

Švica je tudi v poletnih mesecih magnet za turiste – predvsem hribi, kjer so smučarje nadomestili planinci in ljubitelji neokrnjene narave.

Takšno podobo je moč zaslediti te dni na gori Alvier. Toda to je le ena izmed priljubljenih točk letošnjega poletja. Številni turisti se zgrinjajo v Zermatt, kjer lahko občudujejo razgled na Matterhorn, ki je prve obiskovalce pritegnil že davnega leta 1860. V vasico Zermatt avtomobili nimajo dostopa, je pa dostop do lokacij možen z električnimi vozili in kočijami. Poleti je okolica odlična za pohodništvo.

Tudi vasica Saas-Fee, ki je središče zimskih športov, ponuja obiskovalcem številne dejavnosti: od gorskega kolesarjenja, plavanja, pohodništva ... Oblegano je tudi največje mesto Zürich. Mesto ob Züriškem jezeru ima tudi možnost brezplačne izposoje koles.

Prav tako pa so v poletnih mesecih zanimive še preostale priljubljene zimske postojanke, kot so Gridelwald, Pontresina in Murren.

