Foto: Tako redko, a tako lepo: Niagarski slapovi v ledenem oklepu

Polarni mraz zajel Severno Ameriko

4. januar 2018 ob 11:48

Niagara - MMC RTV SLO

Izjemno nizke temperature, ki so zajele Severno Ameriko, so poskrbele tudi za redke naravne prizore, ki jemljejo dih - sloviti Niagarski slapovi so namreč znova zamrznili.

Polarni mraz, ki je v led in sneg vkoval velik del Severne Amerike in z nizkimi temperaturami poskrbel za številne neprijetnosti tudi v tistih zveznih državah, kjer tako nizkih temperatur niti približno niso vajeni, je zaslužen tudi za edinstven naravni pojav: zamrznili so namreč Niagarski slapovi in tako tistim redkim obiskovalcem, ki so dovolj oblečeni in vzdržljivi, ponudili izjemen pogled na zamrznjene brzice in leden oklep slapov.

Neznačilno nizke temperature so zajele velik del celotne celine, od Kanade na severu do Teksasa na jugu. V mestu Savannah (zvezna država Georgia), kjer je povprečna januarska temperatura 16 stopinj Celzija, so v torek izmerili -1 stopinjo. Težave se pojavljajo predvsem v prometu, saj so ceste poledenele tudi tam, kjer tega načeloma niso vajeni. Vremenoslovci ob tem napovedujejo, da bo polarni zrak nad ZDA in Kanado vztrajal še vsaj do ponedeljka.

T. K. B.