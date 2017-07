Foto: Terme Paradiso bogatejše za prestižno opremljene sobe

Nova naložba

11. julij 2017 ob 12:54

Dobova - MMC RTV SLO/STA

Terme Paradiso v Dobovi je predlani precej prizadelo dogajanje z migranti na bližnji slovensko-hrvaški meji, zdaj pa so z novo naložbo gostom ponudili 18 novih prestižno opremljenih sob.

Naložba je sicer obsegala še nekaj dodatne gradnje v kuhinji in hotelskih družabnih prostorih, zanjo pa so odšteli skoraj dva milijona evrov.

Pojasnili so, da so naložbo pokrili z lastnim denarnim vložkom in posojili, hkrati s "pametnimi premium in premium deluxe sobami z jacuzzijem" pa je obsegala še gradnjo kuhinje, restavracije in jedilnice za 120 gostov, otroške igralnice ter družabnega prostora za odrasle goste.

Prestižno opremljene sobe

Vse t. i. pametne sobe so opremili s sodobno nadstandardno opremo, kopalnico, televizijo, minibarom, sefom in nadkritim balkonom, v vseh je na voljo brezplačna brezžična spletna povezava. Omenjene sobe so opremljene tudi z elektronskim nadzorom dostopa, uravnavanjem temperature ter upravljanjem klimatske naprave in elektrike. Na voljo so tudi štiri sobe, ki so med seboj povezane z veznimi vrati.

Z novo naložbo so zaposlili dodatnih pet ljudi in tako zdaj zaposlujejo 35 ljudi, zaradi nove pridobitve pa si obetajo večjo prepoznavnost in še boljši poslovni uspeh. Lani so prenočili nekaj več kot 10.000 gostov in tako glede na predlanski izid dosegli 16-odstotno rast. Skoraj 12-odstotno rast opažajo po številu kopalcev.

Želijo si več tujih gostov

Poleg domačega pri njih ključni trgi ostajajo Hrvaška, Srbija in Italija, od razširjene ponudbe pa pričakujejo okrepitev obiska, predvsem pri parih z višjo kupno močjo. Ob tem izpostavljajo nemško govoreče države.

Termalno vodo črpajo iz nekaj več kot 700 metrov globoke vrtine v zahodnem delu Dobove, kjer njena temperatura dosega skoraj 55 stopinj Celzija. Terme Paradiso sicer ponujajo 1800 kvadratnih metrov odprtih in pokritih termalnih vodnih površin, notranji in zunanji bazen pa sta odprta vse leto.

P. B.