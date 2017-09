Foto: Tržiške ulice tradicionalno zasedli šuštarji

Jubilejna Šuštarska nedelja

3. september 2017 ob 17:20

Tržič - MMC RTV SLO, STA

Prvo nedeljo v septembru so tržiške ulice tradicionalno zaživele v sejemskem vrvežu. 50. Šuštarsko nedeljo je zaznamovalo simbolično odkritje zmaja, ki spominja na nastanek mesta.

"Šuštarska nedelja je naša tradicija, dogodek, ki doživlja že polstoletno ponovitev. Nosi jasno sporočilo, da je čevljarstvo v Tržiču še kako živo in pomembno tudi po žalostni zgodbi Peka," pravi tržiški župan Borut Sajovic in dodaja, da prireditev želijo narediti še bolj etnološko.

Letošnja posebnost prireditve je šuštarski plac, na katerem se predstavljajo slovenski izdelovalci obutve, ki sta jim organizatorja Turistično društvo Tržič in Občina Tržič omogočila brezplačni razstavno-prodajni prostor.

Vabilu se je odzvala več kot polovica vseh slovenskih čevljarjev. Vsak ima na 50. Šuštarski nedelji v starem mestnem jedru Tržiča postavljeno stojnico z oznako Slovenski šuštar.

"Cilj, ki smo si ga zastavili že pred leti, je, da ta naša prireditev postane osrednji slovenski čevljarski dogodek, na katerem se bodo predstavili vsi pomembnejši slovenski izdelovalci in prodajalci obutve. Ker verjamemo, da je slovensko čevljarstvo še vedno živo in aktivno, si želimo, da bi na tržiški in vseslovenski čevljarski praznik zbrali vso kakovostno slovensko ponudbo obutve," v sporočilu za javnost pojasnjuje predsednik Turističnega društva Tržič Peter Miklič.

Legenda o zmaju

Uradna otvoritev jubilejne 50. Šuštarske se je začela ob 10. uri na glavnem odru na Predilniški cesti, sledila pa mu je predstavitev tržiškega zmaja. Ob finančni pomoči Občine Tržič in s pomočjo sponzorjev so zmaja izdelali člani Kulturno-umetniškega društva Ampus. Kot izpostavlja župan, je kip delo sodobnih tržiških umetnikov in kovačev, nanaša pa se na pripovedko o nastanku Tržiča.

Legenda namreč pravi, da je nastanek Tržiča povezan z zmajem iz petelinjega jajca, ki je razklal Košuto in sprožil plaz skal. Naselbino pod gorami, kjer je prvotno stal Tržič, je zasulo, prebivalci pa so, da bi se rešili, stekli v dolino. Čez čas jim je zmanjkalo sape in so se ustavili. Tu stoji današnji Tržič.

S tradicijo šuštarskega sejma je povezano tudi kuhanje tržiških bržol. Obari podobna jed je krajevna specialiteta z večstoletno tradicijo. Turistično društvo Tržič je z namenom ohranjanja in promocije te znamenite jedi pričelo z vsakoletno organizacijo tekmovanja v kuhanju tržiških bržol na odprtem ognju, ki ga letos izvajajo že deveto leto.

Utrinke dogajanja si lahko ogledate v fotogaleriji.

M. Z.