Foto: Tudi Podčetrtek dobil svoj glamping

20 luksuznih šotorov v Termah Olimia

7. julij 2017 ob 10:29

Podčetrtek - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Termah Olimia v Podčetrku so v četrtek odprli svoj glamping, ki se je s tem pridružil že zdaj bogati tovrstni ponudbi taborjenja na visoki ravni po vseh koncih Slovenije. Glamping Olimia Adria Village sredi zelenja in nad termalnimi vrelci se ponaša z 20 luksuznimi šotori s svojo kopalnico, osrednjim ognjiščem in zasebnim bazenom.

Enajst jih je velikih, za štiri osebe, in povezanih z bazenčkom, devet enot pa je namenjenih parom.

Šotori, od katerih so nekateri opremljeni tudi s svojo kuhinjo, so namenjeni turistom, ki želijo preživeti počitnice v naravi, hkrati pa je v šotorih vsa moderna tehnika. Temu primerna je tudi cena, ki se na noč giblje od 180 do 360 evrov.

Postavljeni so ob bazenskem parku Aqualuna v Podčetrtku, posebno vzdušje pa pričara očarljiv ambient, prepreden s potkami, potočki in osrednjim ognjiščem, ob katerem lahko zvečer posedate, opazujete zvezdnato nebo in nazdravite s kozarcem vina. Vsako jutro vas na terasi pričaka košara z zajtrkom domačih dobrot okoliških kmetov.

Oddih za zahtevnejše goste

Milijon evrov vreden projekt sta financirala Adria dom in Terme Olimia, za turistično občino Podčetrtek pa ima glamping velik pomen.

"Glamping pomeni dodatno možnost prenočitve in ponudbo v kraju," je za RTV Slovenija povedal župan Podčetrtka Peter Misja, ki si v novi pridobitvi obeta turiste s celega sveta, s poudarkom na državah Beneluksa. "Šotori bodo namreč zadovoljili bolj zahtevne goste, saj so moderno opremljeni, v njih so celo klimatske naprave."

Turisti so v prvi polovici leta v Termah Olimia ustvarili več kot 138.000 nočitev, kar je odstotek več kot v enakem obdobju lani. Podjetje pa je v prvem polletju ustvarilo skoraj devet milijonov evrov prihodkov, kar je 7 odstotkov več kot v šestih mesecih leta 2016.

Pionirji glampinga oz. luksuznega kampiranja v Sloveniji so bili v kampu Bled, kjer so prve gozdne vile postavili že leta 2010. Odziv je bil izjemen, presenetilo jih je, da se je nenadoma povečal predvsem obisk slovenskih gostov.

Iz dveh vil je zrasla cela vasica z 12 lesenimi gozdnimi vilami, Bledu pa so počasi sledili še drugje po Sloveniji - od Ptuja, kjer lahko prenočujete v vinskih sodih, do bolj elitnih naselij, ki jih tržijo predvsem med premožnimi tujci (Garden Village Bled, Herbal Glamping Ljubno ...).

