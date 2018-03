Foto: Tunizijske tradicionalne podzemne hiše vedno bolj zapuščene

Selijo se na urbana območja

28. februar 2018 ob 18:51

Tunis - MMC RTV SLO, Reuters

V dolinah južne Tunizije ljudje že več stoletij živijo v hišah pod zemljo, s katerimi se zaščitijo pred nevarno poletno vročino in zimskimi vetrovi, a v zadnjih letih tam ostajajo le še redki.

Zaradi množičnega naseljevanja na bolj urbana območja naseljene ostajajo zgolj še redke hiše. A tisti prebivalci, ki ostajajo, pravijo, da so vezani na dom in zemljo, ali pa, da ne vidijo načina, kako bi se lahko odselili. "Moj oče in mati sta umrla, dekleta so se poročila in ostal sem sam. Vsi živijo lastna življenja," je pojasnil 38-letni Latifa Ben Yahia, ki živi v vasici Tijma. "Če odidem, bo to pomenilo konec za našo hišo."

Prebivalci v Matmati, mestu, ki je priljubljena destinacija postalo po tem, ko so eno izmed hiš predelali v hotel, ki se pojavi celo v Vojni zvezd, se v večini preživljajo s pridelovanjem oliv in turizmom. A še vedno poudarjajo, da si niso opomogli od napadov na turiste v Tunisu in Susi leta 2015, zaradi katerih turizem še vedno močno trpi.

"Zdaj k nam večinoma prihajajo zgolj Tunizijci, ki tukaj preživijo proste dni ali počitnice. Tujcev skorajda ni več," pojasnjuje 36-letna Saliha Mohamedi, ki v hiši živi z možem in štirimi otroki, poleg tega pa v zameno za napitnine prostor za spanje odstopi tudi turistom. "Če bi imela še eno hišo, bi jo zagotovo dala otrokom."

Številne družine so podzemne domove zapustile v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so v sklopu modernizacije na pobudo takratnega predsednika Habiba Bourguibe zgradili nova mesta in vasi.

Več podob tradicionalne naselbine si lahko ogledate spodaj.

