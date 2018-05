Foto: Turistična križarka za milijardo dolarjev - in lastnim dirkališčem

Norveška potniška ladja "Norveška blaženost"

7. maj 2018 ob 11:25

Seattle - MMC RTV SLO

Norveška ladijska družba Norweigan Cruise Line (NCL) je predstavila svojo najnovejšo ladjo za križarjenje, imenovano Norveška blaženost (Norwegian Bliss), ki je polna presežkov.

Kar milijardo dolarjev in 168.000 ton težka potniška križarka, ki upa, da bo s prestola strmoglavila družbi Carnival in Royal Caribbean (ti skupaj nadzirata kar 80 % trga), se med drugim ponaša celo z lastnim dirkališčem za gokart.

Norveška blaženost je polna najrazličnejših atrakcij, ki potnike zaposlujejo med plovbo do naslednjega pristanišča. Poleg dirkališča ima še ogromni vodni park z večnadstropnimi tobogani, kopico restavracij, velikanski wellness in celo predstave broadwajskih muzikalov.

"Industrija ladij za križarjenje raste kot gobe po dežju in prav vsaka ladja je polno zasedena. Vse ladijske družbe dosegajo rekordne zaslužke," je povedal Frank Del Rio, izvršni direktor družbe NCL.

Vse več navala na križarjenje

Po podatkih Mednarodne zveze križark (CLIA) se je lani na ladje za križarjenje vkrcalo več kot 25 milijonov ljudi, za letos pa jih pričakujejo več kot 27 milijonov.

Da bi zadostili povpraševanju ladijske družbe, ne gradijo samo vse večjih ladij, ampak tudi povečujejo svoje flote. Trenutno gradijo več kot 80 novih ladij, od tega naj bi jih 27 svojo krstno plovbo opravilo še letos, poroča CNBC.

Norveška blaženost se bo na prvo plovbo podala 30. maja, in sicer iz Seattla proti Aljaski, kar bo tudi sicer poleg Karibov njen glavni cilj, prav za potrebe opazovanja neokrnjene aljaške narave pa so na Blaženosti zgradili tudi impresivno zastekljeno razgledno ploščad. To bo tudi največja potniška ladja, ki je kadar koli odplula proti tej odročni, 50. ameriški zvezni državi.

