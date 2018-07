Foto: Umirajoči botanični vrt Caracasa kot zrcalo venezuelskega propada

Ni vode, ni elektrike

29. julij 2018 ob 17:42

Caracas - MMC RTV SLO, Reuters

Ob vstopu v botanični vrt Caracasa vas pričakajo posušene palme in presahla laguna. Upravniki parka pod zaščito Unesca in svoj čas ene najpomembnejših turističnih atrakcij v mestu, se zdaj borijo za njegov obstoj.

Medtem ko soseske Caracasa tudi po več tednov ostajajo brez vode, je botanični vrt brez vode že od marca, njegova slovita zbirka več tisoč vrst rastlin pa počasi odmira, opozarjajo skrbniki parka.

Botanični vrt je bil svoj čas idilična točka sredi kaotične venezuelske prestolnice, kamor so hodili študenti iz bližnje Osrednje venezuelske univerze, da bi se tam učili, uslužbenci iz bližnjih pisarn pa, da bi se sprostili.

Vrtove je UNESCO leta 2000 označil za "mojstrovino modernega urbanizma", a v času, ko nekoč bogata južnoameriška država pod predsednikom Nicolasom Madurom naglo pada v gospodarski kaos, lahko delavci le še režejo suhe ostanke nekoč impresivnih palm. V zadnjih nekaj letih je propadla že več kot tretjina palm buriti, pove osebje.

Izumrl lokvanj velikan

"Celo kaktusi potrebujejo vodo, čeprav ljudje ne verjamejo," razlaga Jan Tillett, ki že 15 let skrbi za rastlinjake v vrtu. Propadajoča infrastruktura in pomanjkanje naložb so v Venezueli problem že leta, zaradi česar trpijo vodne zaloge, a pomanjkanje dežja v zadnjih mesecih je stanje samo še poslabšalo.

V Caracasu domačini po več ur čakajo v vrstah, da bi napolnili svoje plastenke z vodo, pacienti pa morajo v bolnišnico prinesti svojo vodo.

Največje jezero v parku, zgrajeno v obliki Venezuele in prekrito z ogromnimi lokvanji, je na pol prazno. Ena od najdragocenejših jezerskih sort je že izumrla - dva metra široki lokvanj Santa Cruz, tako orjaški, da lahko na njem stoji otrok.

Letni proračun: 66 dolarjev

Botanični vrt ima minoren letni proračun 200 milijonov bolivarjev, kar je po tečajnici na črnem trgu pičlih 66 dolarjev, uprava parka pa je vlado zaprosila za dodatna sredstva, a je malo verjetno, da bodo pri tem uspešni.

Čeprav park prejema donacije v obliki vodnih rezervoarjev in pomoči prostovoljcev, pa Tillett pravi, da je vsak dan težje vzdrževati vrtove. Lani so vandali iz botaničnega vrta pokradli električno napeljavo, računalnike in namakalni sistem ter s tem onemogočili vzdrževanje redkih vodnih rastlin, ki so jih oskrbniki gojili v posebej zasnovanem rastlinjaku.

Celo stene in strehe ut paznikov so odnesli.

Caracaški botanični vrt hrani tudi venezuelski narodni herbarij z vzorci 450.000 rastlin s cele države, ki pa zdaj zaradi pomanjkanja elektrike ne morejo biti več primerno skladiščeni, je povedala kustosinja herbarija Naida Avendano. "Ni denarja. A še vedno nismo nehali delati, vse, da vrtovi ne bi dokončno umrli."

K. S.