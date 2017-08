Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Urbana pohodniška pot Mauerweg. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Žrtve berlinskega zidu z opisi njihovih zgodb. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Beli križi na nabrežju reke Spree v spomin ubitim žrtvam berlinskega zidu. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Berlinski zid. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Bršljan je že skoraj povsem zarasel zgodovinske ostanke zidu. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba East Side Gallery. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba East Side Gallery. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Ena najbolj znanih fotografij, ki prikazuje razbito družino. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Fasade stavb pripovedujejo zgodbo berlinskega zidu. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Informacijska tabla o žrtvah ob reki Spree. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Kontrolna točka Charlie. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Kontrolna točka Charlie. Vojaki so zdaj plačani študentje, ki pozirajo v turistične namene. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Maketa berlinskega zidu. Foto: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Urbana pohodniška pot Mauerweg - po poteh berlinskega zidu

Mineva 56 let od začetka gradnje berlinskega zidu

13. avgust 2017 ob 06:47

Berlin - MMC RTV SLO

Zloglasni berlinski zid, nemško Berliner Mauer, so začeli graditi 13. 8. 1961. V teh dneh bo torej 56 let od začetka gradnje betonske pregrade, ki je med letoma 1961 in 1989 delila Vzhodni in Zahodni Berlin.

Ključno vlogo pri gradnji berlinskega zidu je imel Walter Ulbricht, takratni predsednik državnega sveta Nemške demokratične republike, ki je ob vprašanju zahodnonemške novinarke le nekaj tednov pred začetkom gradnje zidu to zanikal in trdil, da se gradbeni delavci v Berlinu ukvarjajo zgolj z gradnjo in obnovo stanovanj po končani vojni ter da nihče nima namena zgraditi zidu. Ulbrichtove besede so se izkazale za laž. Sredi mesta je zrastel 3,5 metra visok in več kot 150 kilometrov dolg betonski zid, ki je usodno zaznamoval ljudi na obeh straneh zidu.

Berlinski zid je padel novembra 1989 po več kot 28 letih svojega obstoja. Po padcu je bil 21. 7. 1990 na trgu Potsdam veliki rock koncert Rogerja Watersa, člana nekdanje skupine Pink Floyd. Naslov koncerta je bil (seveda) The Wall. Koncerta The Wall so se udeležili številni svetovni glasbeni zvezdniki, v živo ga je poslušalo 350.000 poslušalcev, ki so še enkrat simbolično porušili berlinski zid.

V spomin na nekdanji berlinski zid so v Berlinu med letoma 2000 in 2006 uredili urbano pohodniško in kolesarsko pot po poteh zidu, imenovano Mauerweg (pot ob zidu). Pot poteka po krajih, kjer so še vedno vidni ostanki zidu in žice, stražnih stolpov in drugih pomnikov zgodovine. Pot je označena, na njej so informacijske table o delitvi obeh Nemčij, o izgradnji in padcu zidu, nekdanji mejni stolpi, dokumentarne plošče s fotografijami in drugi podatki. Na 29 lokacijah se s kratkimi biografijami spominjajo žrtev berlinskega zidu. Na določenih mestih so večjezične informacijske table z opisi dogodkov, ki so se zgodili na tem kraju, z zemljevidi in fotografijami ter s spominskimi križi.

Pot je razdeljena na 14 etap, ki so dolge od 7 do 21 kilometrov. Začetek in konec vsake etape je mogoče doseči z javnimi prevoznimi sredstvi. Prevoz koles je omogočen na določenih linijah vlakov in avtobusov. Ta pot je spoj in mešanica narave, dramatične zgodovine, tematskega ogleda mesta in hkrati rekreacija.

Pohod ob berlinskem zidu lahko začnemo na trgu Potsdam (Potsdamer Platz), ki je bil že od nekdaj geografsko središče mesta in srce mesta. Gradnja berlinskega zidu je trg Potsdam razpolovila na dva dela. Sredi trga je bila na razdalji 100 do 300 metrov praznina, t. i. cona smrti ali polje smrti, nikogaršnja zemlja, znotraj katere ni bilo nič, prazen prostor, ki so ga strogo nadzorovali stražarji in preprečevali prehod iz enega dela Berlina v drugega. Polja smrti so nadzorovali s pomočjo opazovalnih stolpov in iz bunkerjev. Zid je bil pogosto dvojni, na vrhu je bila bodeča žica, ob zidu pa nastavljene mine. Če je nekdo že preplezal en zid in uspel priti preko minskih polj, ga je čakal še en zid in nato še drugi, vmes pa stražarji, ki so neusmiljeno streljali na vsakega prebeglega vzhodnjaka. Preko zidu so bežali samo ljudje, ki so živeli na vzhodnem delu Berlina, želeli so si na zahodni del Berlina, obratno pa ne.

Na trgu Potsdam že takoj naletimo na ostanke nekdanjega zidu, popisanega z grafiti. Na več mestih so postavljene informacijske table z zemljevidom mesta in označbami, kje je potekal zloglasni zid. Zid je ponekod prikazan zgolj simbolično - kot umetniška stvaritev v obliki kock, palic ali drugih materialov, spet drugje pa so pravi ostanki zidu. Pot označujejo visoki rjavi stebri, na katerih je napis Mauerweg, na sredi stebra je kratek opis ali slika, ki prikazuje, kaj točno se je dogajalo na tem kraju.

Po mestnih ulicah je mejna črta zidu označena z dvojno vrsto tlakovcev, ki spominjajo na nekdanjo mejo. Če sledimo tem markacijam, nas privedejo do veličastnega spomenika holokavstu, ki je postavljen v spomin evropskim judom, umrlim v času druge svetovne vojne. Spomenik so postavili leta 2005 kot spomin na zločin človeštvu in v počastitev umrlih. Sestavlja ga 2.711 betonskih blokov, postavljenih na 19.000 kvadratnih metrov površine. Gol beton, brez napisov, brez imen. Spomin, vklesan v kamen, spomin na šest milijonov ubitih judov. Med betonskimi bloki so prehodi, široki 95 centimetrov. Sprva so betonski bloki nizki, segajo le do gležnjev, potem pa se višajo in nenadoma se znajdemo v labirintu in izgubljenosti betonskih zidov, med katerimi čutimo leden piš smrti.

Pot se nadaljuje naprej po mestnih ulicah do brandenburških vrat (Brandenburger Tor), ki so mestni in državni simbol Berlina. Brandenburška vrata so po razdelitvi mesta pripadala zahodnemu delu. Nacisti so šteli brandenburška vrata za simbol svoje zmage in moči, ob njih so se odvijale vojaške parade. V času berlinskega zidu so bila ta vrata zaprta, po njegovem zrušenju pa so jih znova odprli in so zato simbolizirala svobodo in složnost mesta.

Malo naprej od brandenburških vrat se nahaja nemški zvezni parlament Reichstag, v isti stavbi je bil nekoč parlament Nemškega rajha. Tudi ob stavbi parlamenta stojijo simbolični ostanki zidu v obliki manjših kamnitih kock, nanizanih vzdolž ceste.

Od parlamenta se spustimo do reke Spree, kjer je ravno tako stal berlinski zid. Ta del mesta je popolnoma prenovljen, ob reki se dvigajo moderne stavbe, vse v steklu, kromu in čistih linijah. Na žalostno preteklost in na zid opominjajo le beli križi z izpisanimi imeni ljudi, ki so skušali pobegniti čez berlinski zid. Beli križi (Weiße Kreuze) so spomenik žrtvam, ki so bile ustreljene pri prečkanju. Trinajst žrtev z imeni, priimki in dnevom smrti je izpisanih na sedmih križih, osmi križ pa je posvečen neznanim žrtvam. Umrli so med letoma 1961 in 1965, imena pa so izpisana z obeh strani križev, tako da so vidna s kopnega in iz smeri reke Spree - eden izmed njih je bil tudi Günter Litfin (1937–1961). Skušal je preplavati reko Spree, vendar so ga odkrili in ga na begu ustrelili.

Pohod nadaljujemo po nabrežju reke Spree in ves čas sledimo markacijam zidu.

Zanimiva je galerija East Side Gallery. To je 1.316 metrov dolg odsek berlinskega zidu ob reki Spree, ki so ga leta 1990 na vzhodni strani zidu poslikali umetniki iz celega sveta. Galerija je najdaljša umetnostna galerija na svetu, sestavljena iz več kot sto slik, med njimi je tudi znameniti poljub Honeckerja in Brežnjeva avtorja Dmitrija Vrublja.

Pot nas privede do železnih palic, ki simbolizirajo zid, nato pa še do pravega betonskega zidu, ki se razteza več deset metrov vzdolž ene izmed ulic. Na ulični strani so postavljene spominske table z imeni in obrazi ljudi, ki so padli kot žrtve zidu. Znotraj zidu je spominski park in razstava na prostem. To je osrednji spomenik berlinskega zidu - Memorial berlinskega zidu (Gedenkstätte Berliner Mauer), ki se nahaja na Bernauer Strasse. Spomenik so postavili leta 1998. V tem spominskem parku je 60 metrov zadnjih avtentičnih ostankov berlinskega zidu, ohranjena je stražarnica, na novo pa postavljena kapela sprave, spomeniki in obeležja žrtvam. Na tem mestu dobi obiskovalec dokončen vtis, kaj je ta zid pomenil in se zave njegove srhljivosti. Na drugi strani ceste je center za obiskovalce in dokumentacijski center z razgledno ploščadjo, ki je sicer pripadal zahodnemu delu Berlina.

Kapela sprave stoji na mestu nekdanje stare gotske cerkve sprave s konca 19. stoletja. Cerkev je z manjšimi poškodbami uspela preživeti drugo svetovno vojno, po gradnji berlinskega zidu pa se je znašla na vzhodni strani zidu in so jo leta 1985 porušili. Kapelo sprave so zgradili leta 1999, posvečena je bila leto dni kasneje, ob 11. obletnici padca berlinskega zidu. Pred cerkvijo stoji čudovita skulptura moškega in ženske v objemu, to je kip sprave in je replika kipa iz katedrale Coventry. Podobna kipa se nahajata tudi v Hirošimi in v Belfastu, v mestih, ki sta bili v preteklosti ravno tako prizadeti zaradi vojn.

Nekaj korakov zatem naletimo na kamnite plošče v travi, na katerih piše Tunel 57. Tunel so kopali vzhodnonemški državljani, da bi skozenj pobegnili na zahodno stran. Dolg je bil 145 metrov in globok 12 metrov, od aprila do oktobra 1964 pa ga je kopalo 35 ljudi. V nočeh dne 3. 10. in 4. 10. 1964 je čez tunel na drugo stran pobegnilo 57 ljudi.

Vsak prehod meje je bil strogo kaznovan, pazniki so imeli ukaze za streljanje vseh, ki so poskusili pobegniti z vzhodne na zahodno stran. Zgodovinski viri navajajo, da je v času obstoja berlinskega zidu iz Vzhodnega v Zahodni Berlin uspelo prebegniti 5.000 ljudem. Pri poskusih pobega je umrlo ali bilo ubitih med 130 do 240 ljudi. Najbolj odmeven je bil poskus pobega Petra Fechterja, ki je avgusta 1962 na očeh celotne javnosti izkrvavel do smrti. Zadnja smrtna žrtev je padla februarja 1989.

Na fasadah tukajšnjih stanovanjskih blokov so preslikane fotografije s prizori dogajanj okrog berlinskega zidu. Na eni najbolj znanih fotografij sta otročka, ki so ju starši dvignili visoko v zrak, da bi ju videli sorodniki na drugi strani zidu.

Velike fotografije vzbujajo tesnoben občutek, ravno tako pa tudi celoten ogled ostankov berlinskega zidu. Zgodovina, o kateri so nas učili v šolah, ki smo jo prebirali v časopisih in gledali po TV, se nenadoma odvije pred našimi očmi in ni več nekaj izmišljenega, kar se nas pač ne tiče in se nam ne more zgoditi, temveč se prikaže v vsej svoji kruti resničnosti.

Pot se nadaljuje do naslednje zanimive točke berlinskega zidu, do nadzorne točke Charlie, Checkpoint Charlie na Friedrichstraße, ki je povezovala ameriški in sovjetski sektor in tu so se odvijali najbolj dramatični pobegi z vzhodne strani zidu. Leta 2000 so na mesto nekdanjega mejnega prehoda znova postavili stražarnico, ob njej pa danes stojijo ameriški stražarji, vendar k sreči zgolj za turistične namene. Kontrolna točka Charlie je priljubljen motiv fotografiranja, selfi z ameriškim vojakom je za spominski album Berlina obvezen. Nasmejani jenkiji so v resnici igralci in študenti, ki z veseljem pozirajo mladim dekletom.

V neposredni bližini je jeklena stavba v obliki rotunde, kjer je panoramska razstava The Wall umetnika Yadegarja Asisija. Ta na 8-metrskem platnu projicira panoramo berlinskega zidu nekega izmišljenega dne leta 1980 in z zvočnimi efekti ter spremljajočo glasbo pripoveduje zgodbe zidu.

Enodnevni pohod lahko zaključimo v muzeju Topografija terorja, ki stoji na mestu, kjer je bil nekoč sedež SS, gestapa in osrednjega urada za državno varnost. Kraj je povezan z imeni Adolfa Hitlerja, Heinricha Himmlerja, Reinharda Heydricha in Ernsta Kaltenbrunnerja, zato zanj upravičeno pravijo, da je sedež legla nacističnega zla in središče države zla, saj se je od tukaj izvajala politika holokavsta.

Muzej Topografija terorja so odprli leta 2010 in je učno središče ter dokumentacijski center, kjer se lahko obiskovalci poučijo o nacističnih zločinih. Del muzejske zbirke se nahaja v muzejski zgradbi, del pa na prostem.

Ogled tega muzeja je pika na i vseh vtisov pohoda ob berlinskem zidu. Berlinski zid, pot in kraji ob njem, spomini na tragične dogodke in silna nesreča ljudi, ki jih je ta zid razdvojil, nikogar ne pusti ravnodušnega.

Berlinski zid, ki je nekoč grenil življenja in razdvajal ljudi, danes ljudi povezuje. Postal je spominska znamenitost. Hoja ob njem daje človeku občutek, kaj je pomenilo življenje z zidom, zlasti za tiste, ki so bili na napačni strani – na vzhodu.

Zgodovina bi nas morala česa naučiti, a nas ne. Danes znova gradimo zidove in postavljamo žičnate ograje. Pohod ob berlinskem zidu Mauerweg je za pohodnike globoko doživetje. Ni klasična pohodna rekreacijska pot in sprehod v naravo, temveč je urbana pot z globokim sporočilom in spominom, ki ne sme utoniti v pozabo.

Besedilo: Staša Lepej Bašelj, fotografije: Staša Lepej Bašelj in Ingrid Boughaba