Foto: V nizkem štartu pred praznikom svetega Martina

Martinovo pomeni simboličen konec vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik v letu. Foto: Borut Živulović/BoBo Utrip v prestolnici. Foto: Borut Živulović/BoBo Za vinogradnike in ostale ljubitelje žlahtne kapljice bodo naslednji dnevi v znamenju njihovega osrednjega praznika martinovega. Ta v vseh vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Foto: Borut Živulović/BoBo Letošnje dogajanje bo najbolj zgoščeno prihodnji konec tedna, že ta vikend pa so se že začela v Ljubljani in Kopru. Foto: Borut Živulović/BoBo

Prestolnica postala prizorišče vinske poti

4. november 2017 ob 16:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugje po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god Sv. Martina zaznamujejo z organizacijo različnih družabnih, etnoloških in športnih prireditev.

Vinski praznik se je v prestolnici že začel, in sicer v sklopu vinskih poti. Prireditev v središču Ljubljane se sicer letos iz tradicionalnih lokacij, kot so Stritarjeva ulica, Cankarjevo nabrežje in Mestni trg, širi na Prešernov trg in izbrane ljubljanske ulice v bližini, in sicer Miklošičevo, Trubarjevo in Nazorjevo ulico. Kot so poudarili organizatorji, tako skupaj tvorijo povezano celoto prireditve.

Tako to kot prihodnjo soboto se bo ob bogatem kulturno-umetniškem programu predstavilo 160, danes okoli 90, prihodnji teden pa okoli 70 ponudnikov vrhunskega slovenskega vina in odlične kulinarike.

Ob vinskem prazniku je glasno tudi na Obali. Udarno so začeli že v petek s koncertom Parnega valjka.

Večina martinovega dogajanja pa bo letos zgoščena na prihodnjo soboto, saj bo tokrat praznik prav na ta dan. Največ ljudi vsako leto privabi največje javno martinovanje v Mariboru, ki se bo tudi v letošnji že 34. izvedbi začelo natanko ob 11. uri in 11 minut. Dogodek organizatorji obogatijo s prihodom vinskih kraljic, bračev in folkloristov, kmečkih žena ter splavarjev in predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki obhodijo mestno jedro, s seboj pa prinesejo jesenske pridelke in dobrote, da se tako na simbolni način zahvalijo jeseni.

Veliko martinovanje bo potekalo tudi v najstarejšem slovenskem mestu Ptuju, kjer je dogodek vedno povezan z začetkom priprav na tradicionalno kurentovanje, saj je ta praznik pri njih znan tudi kot "mali fašenk". Večje ali manjše martinove prireditve bodo naslednji konec tedna zaznamovale tudi druge dele Slovenije. Med drugim bosta v Ormožu tradicionalna martinova tržnica in martinovanje, številna martinovanja bodo tudi v Halozah, Slovenskih Konjicah in Laškem.

V Prekmurju bo potekal tradicionalni martinov pohod iz Martjancev oz. Moravskih Toplic, podobno bo v nedeljo tudi v Lendavi. Martinovanji bosta potekali tudi v Ljutomeru in Gornji Radgoni. Na Primorskem velja omeniti martinovanje na Krasu, ki bo na več prizoriščih povezalo vinarsko tradicijo Krasa s pristno kraško kulinariko, kulturo, športom in zabavo. Četrta izvedba ostaja zvests povezovanju ponudnikov ob Kraški vinski cesti, letošnje število vključenih je rekordno, saj jih bo skupaj več kot sto.

Številne manjše prireditve bodo na Vipavskem, pestro pa bo tudi na Obali, kjer bo najbolj tradicionalna prireditev v Marezigah. Na Dolenjskem bo martinovanje potekalo v Novem mestu in ponekod v Beli krajini, že tradicionalni vinarski praznik v Semiču pa bo šele čez dva tedna. Tudi na Gorenjskem, kjer vinarstvo ni ravno doma, bo naslednja dva konca tedna znova potekala Vinska pot v rovih pod starim Kranjem.

Policija že izdala opozorila

Ob tem velja opozorilo policistov, da vinjeni ljudje za volanom nimajo kaj početi. Policija bo tudi letos v času martinovih dogodkov izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, zato je bolje in ceneje, predvsem pa bolj varno, v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav.

