Foto: V osupljivih kazahstanskih stepah, med "pojočimi" sipinami

V narodnem parku Altinemel

31. marec 2017 ob 11:53

Almaty - MMC RTV SLO/Reuters

V narodnem parku Altinemel v kazahstanski pokrajini Almati turiste privablja t. i. pojoča peščena sipina, 150 metrov visoka in tri kilometre dolga sipina, ki v suhem vremenu oddaja globok, orglam podoben zvok.

Omenjena sipina se dviga nad stepami jugovzhodnega Kazahstana, nedaleč od kitajske meje, zaradi svojega "petja" pa je z njo povezana kopica mitov in legend.

Preden so znanstveniki prišli do zaključka, da zvok prihaja od peščenih zrnc, ki se trejo drugo ob drugega, je krožilo nešteto zgodb o izvoru "petja". Nekateri so tako trdili, da je pod sipino pokopan veliki mongolski osvajalec Džingiskan.

Sipina je ena glavnih atrakcij leta 1996 ustanovljenega narodnega parka Altinemel, ki se na 4.600 kvadratnih kilometrih razteza 180 kilometrov severovzhodno od kazahstanskega trgovskega in gospodarskega središča Almati.

Dolina gradov

V dih jemajočem parku najdemo še vulkanske stožce, več tisoč let stara grobišča nekdanjih vladarjev teh predelov, nomadskega ljudstva Saka, in najrazličnejše divje živali, vključno z golšavimi gazelami, znanih po svoji bliskoviti, eksplozivni hitrosti.

Altyn-Emel leži nedaleč od še enega narodnega parka, imenovanega Charyn, katerega osrednja točka je 90 kilometrov dolg kanjon, ki ga obiskovalci sploh ne opazijo, dokler ne pridejo tako rekoč že do njegovega roba. Čeprav je Charyn precej manjši, je zaradi svoje impresivnosti dobil vzdevek "azijski Grand Canyon".

Del, ki ga obiskujejo turisti, se imenuje Dolina gradov, ker so nekatere skale oblikovane kot stolpiči srednjeveških trdnjav.

Kazahstan, deveta največja država na svetu in gospodarsko najbolj razvita od vseh "stanov", ima s svojimi kulturnimi in naravnimi zanimivostmi ogromen turistični potencial, a za zdaj turizem predstavlja le 0,3 odstotka BDP-ja. Vlada namerava do leta 2020 ta delež povečati na 3 odstotke.

K. S.