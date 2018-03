Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mladi in stari se lahko med plovbo zabavajo tudi na igrišču za minigolf. Foto: Reuters Križarka ima osem nadstropij in je nekaj časa privabljala poglede v Malagi. Foto: Reuters Sorodne novice Foto: Izplula največja križarka na svetu - impresivna, a izjemno onesnažuje Dodaj v

Foto/video: Razkošje Symphony of the Seas, največje križarke vseh časov

Poleti bo plula po Sredozemlju, jeseni po Karibih

29. marec 2018 ob 10:09

Malaga - MMC RTV SLO, Reuters

Spust po jeklenici, košarkaško igrišče pravih dimenzij, drsaišče, plezalne stene in simulator deskanja - to je le nekaj ponudbe, ki je na voljo na največji križarki na svetu vseh časov, Symphony of the Seas.

Pravi plavajoči hotel, ki je v lasti družbe Royal Caribbean, postavlja nove mejnike v svetu križarjenj. Ladja je dolga kar 362 metrov, kar je le 20 metrov manj od višine znamenite stolpnice Empire State Building v New Yorku. Velikanka ima osem nadstropij, tehta 228.000 ton in lahko hkrati sprejme 8.000 potnikov, ki uživajo v izbiri 20 restavracij, šestih barov in neskončni ponudbi zabave v dneh, ko plujejo po morju.

Prve potnike bo sprejela aprila

Symphony of the Seas so v torek predstavili v Malagi v Španiji, nato pa se je odpravila na krstno vožnjo do Barcelone. Tam bo počakala do aprila, ko bo sprejela prve potnike, nato pa bo v poletnih mesecih križarila po Sredozemlju, ustavljala se bo predvsem po španskih, francoskih in italijanskih pristaniščih. 24. novembra se bo ladja z vso posadko preselila čez Atlantik, v Miami, kjer bo tudi njen dom. Od tam bo potnikom ponujala tedenske razkošne potepe po Karibih, pišejo tuji mediji.

Gre za največjo in najdražjo križarko vseh časov. Izdelai so jo v ladjedelnici v Saint Nazairu v Franciji, pri družbi Royal Caribbena pa so zanjo odšteli več kot milijardo evrov. Ponudba na krovu je brezmejna, saj bodo gostje vsak večer lahko uživali v gledaliških in plesnih predstavah, na voljo so tudi kinodvorana, bazeni, jacuzziji in vsa mogoča dodatna ponudba.

Zunanjost in notranjost ladje Symphony of the Seas si oglejte v videoposnetku in galeriji.

A. P. J.