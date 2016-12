Foto: Z evropske na azijsko stran Carigrada nič več v 100 minutah, temveč le v 15

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 21 glasov Ocenite to novico! Predor Eurasia bo povezal evropsko in azijsko stran Carigrada in je prvi, ki je namenjen avtomobilom. Foto: EPA Slovesnosti se je udeležil tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, temu primerne so bile varnostne razmere. Foto: EPA VIDEO Odprli predor pod Bospors... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Z evropske na azijsko stran Carigrada nič več v 100 minutah, temveč le v 15

Odprt nov predor pod Bosporjem

20. december 2016 ob 16:20

Carigrad - MMC RTV SLO/STA

V Carigradu so po štirih letih gradnje odprli nov predor, ki pod ožino Bosporja povezuje evropsko in azijsko stran mesta in ki je prvi, namenjen avtomobilom.

Predor, ki ima dve etaži, se v celoti razteza na 14,6 kilometra dolžine, ključni del, ki je pod Bosporjem, pa je dolg 5,4 kilometra in poteka 106 metrov pod vodno gladino.

Predor bo pomembno razbremenil promet v Carigradu - potovanje med omenjenima stranema mesta naj bi skrajšal s 100 na 15 minut. Zgradili so ga tudi kot odpornega proti potresom in cunamijem, po potrebi pa bi ga lahko uporabili celo kot bunker. Dnevno naj bi ga prepeljalo okoli 100.000 vozil.

Pot skozi predor bo brez davka voznike osebnih avtomobilov stala štiri dolarje, za minibuse pa bo cestnina znašala šest dolarjev. Cestnina se bo zaračunavala z avtomatičnim sistemom.

Celoten projekt je vreden 1,25 milijarde evrov.

Predor Eurasia je zgradila družba Atas v skupni lasti turškega koncerna Yapi Merkezi in mednarodnega konzorcija SK E&C iz Južne Koreje. Atas bo v skladu z dogovorom predor upravljal nekaj več kot 24 let, po izteku tega obdobja pa bo pravica do upravljanja prenesena na državo.

Erdoganovi infrastrukturni projekti

Gre za enega od velikih infrastrukturnih projektov turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in za sestrski projekt predora Marmaray, ki teče pod Bosporjem in je namenjen železniškemu prevozu. Avgusta je Erdogan uradno že odprl istanbulski tretji most čez Bosporsko ožino, ki hkrati velja tudi za enega največjih visečih mostov na svetu.

Na slovesnosti nista manjkala niti Erdogan in premier Binali Yildirim, fotoutrinke z odprtja pa si lahko pogledate spodaj.

D. S.