Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pred nekaj leti je povezavo z Berlinom za krajši čas vzpostavila tudi Adria Airways, pred več kot desetimi leti pa je med obema mestoma nekaj časa letel tudi Easyjet. Foto: BoBo Potniki iz Slovenije bodo lahko z Easyjetom v Berlin leteli po cenah, ki se začnejo že pri nekaj več kot 20 evrov v eno smer. Vozovnice lahko potniki kupijo na spletnem mestu britanskega prevoznika, prek njihove mobilne aplikacije ali v sistemu GDS. Stephan van Dijk je na letališču pristal z letalom Airbus A319, ki sprejme 158 ljudi. Foto: BoBo Dodaj v

Foto: Z ljubljanskega letališča trikrat na teden v nemško prestolnico

Berlin na dosegu roke

2. avgust 2018 ob 16:50

Brnik - MMC RTV SLO

Nizkocenovni letalski prevoznik Easyjet je vzpostavil redno linijo med Ljubljano in Berlinom, do 10. novembra bo mogoče v nemško prestolnico leteti trikrat na teden, in sicer v torek, četrtek in soboto, že prihodnje leto pa naj bi Berlin postal celoletna destinacija.

Po dveh letih je na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana znova priletalo letalo iz Berlina, natančneje z letališča Tegel. Berlin je tako 34. destinacija in letos osma nova, kamor lahko z Brnika potniki odpotujejo z rednimi leti.

Vodja službe letaliških storitev pri Fraportu Slovenija Janez Krašnja je za Radio Slovenija povedal, da gre že za peto nemško destinacijo, ki jo ponuja ljubljansko letališče. "Menimo, da se bo predvsem na turističnem segmentu število potnikov iz Nemčije v Slovenijo bistveno povečalo. Tako da smo prepričani, da bo linija uspešna," je povedal Krašnja.

Že danes je tako na letališču pristalo skoraj polno letalo iz Berlina, kar je za prvi let zelo obetavno.

Z letališča s tremi nizkocenovnimi ponudniki

Lansko leto je bilo za ljubljansko letališče po številu potnikov rekordno, promet pa raste tudi letošnje leto. V prvem polletju je letališče obiskalo 15 odstotkov več potnikov kot v prvi polovici lanskega leta.

Nizkocenovno ponudbo letov na Brniku poleg Easyjeta, ki leti na letališča London Stansted, London Gatwick in Berlin Tegel, zagotavljata še Wizz Air, in sicer s povezavami na letališči London – Luton in Bruselj – Charleroi ter Transavia s povezavo v Amsterdam.

Trenutni delež potnikov, ki potujejo z cenovnimi leti, je na ljubljanskem letališču 20 odstotkov. Trije nizkocenovni prevozniki potnikom z Brnika ponujajo skupaj vsaj 25 letov tedensko, so sporočili s Fraporta Slovenija.

Sa. J., Foto: Bobo