Foto: Zaigraj name, tvoj sem - klavirji na ulicah Ženeve

Projekt britanskega umetnika

19. junij 2017 ob 12:32,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 12:36

Ženeva - MMC RTV SLO

Na ulicah, parkih in trgih širšega območja Ženeve se je znašlo 55 klavirjev, ki so namenjeni vsem prebivalcem in obiskovalcem tega švicarskega mesta.

Ljubitelji glasbe se lahko usedejo za katerega koli od klavirjev in iz njega izvabijo melodije po svojih zmožnostih in znanju. Na spletni strani Street Pianos pa uporabniki delijo videe, fotografije in zgodbe, povezane s temi uličnimi klavirji.

Projekt je del umetniškega dela Play Me, I’m Yours, ki si ga je zamislil Luke Jerram. Od leta 2008 je britanski umetnik po več kot 50 mestih na vseh koncih sveta od Londona do Lime namestil več kot 1.700 klavirjev, ki so skupno dosegli že več kot deset milijonov ljudi.

Glasbila, ki so namenjena krepitvi vezi v mestnih skupnostih, okrasijo lokalni umetniki, na ta način nastanejo nepričakovani kraji za srečanja in spontano druženje.

Nekaj klavirskih utrinkov s sprehajališča ob Ženevskem jezeru si oglejte v fotogaleriji.

