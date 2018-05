Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pokopališče vlakov je postalo prava turistična atrakcija. Foto: Reuters Dodaj v

Foto: Zapuščeni bolivijski vlaki – relikvije opuščene industrije

Pokopališče vlakov

16. maj 2018 ob 16:52

La Paz - MMC RTV SLO

Na obrobju največje slane puščave na svetu Salar de Uyuni leži t. i. Pokopališče vlakov, ki privablja vse več turistov.

Bolivijsko mesto Uyuni je bilo nekoč trgovska postojanka, danes pa je je skoraj popolnoma odvisno od turizma. Večino obiskovalcev privabi največja slana puščava na svetu, Salar de Uyuni, ki je hkrati eno najbolj obiskanih bolivijskih čudes. A le nekaj kilometrov iz mesta leži druga, manj znana turistična znamenitost – Pokopališče vlakov.

Zapuščeni vlaki prikličejo spomin na konec 19. stoletja, ko so vlaki Bolivijskih železnic povezovali nahajališča rude z glavnim mestom La Paz in čilskimi pristanišči na pacifiški obali. Ko so v 40. letih preteklega stoletja rudarstvo počasi začeli opuščati, tudi potrebe po vlakih za prevoz rude ni bilo več.

A Bolivijske železnice odsluženih vlakov niso odstranile, ampak so jih ob robu slane puščave prepustile na milost in nemilost naravi. V drugačnih vremenskih razmerah bi bile zapuščene lokomotive danes še vedno razmeroma dobro ohranjene, a sol in ostri vetrovi so naredili svoje. Naravni vplivi so tako nekdaj mogoče parne lokomotive oblikovali v zarjavel spomin na že minule čase.

Sa. J., Foto: Reuters